    Sakat Chauth पर गणपति बप्पा को लगाएं अपने हाथों से बने तिलकुट का भोग, यहां है सबसे आसान रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:16 PM (IST)

    सकट चौथ (Sakat Chauth 2026) का पावन त्योहार साल 2026 में 06 जनवरी के दिन मनाया जा रहा है। बता दें, इस खास मौके पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Sakat Chauth Tilkut Recipe: सकट चौथ पर तिलकुट बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बाजार में हर तरह की मिठाई आसानी से मिल जाती है, लेकिन पूजा के लिए अपने हाथों से बनाए गए भोग की बात ही कुछ और होती है। घर पर बने प्रसाद में शुद्धता तो होती ही है, साथ ही उसमें आपका प्रेम और भक्ति भी घुली होती है। ऐसे में, क्यों न इस बार गणपति बप्पा को अपने हाथों से बना तिलकुट खिलाया जाए? खास बात है कि यह रेसिपी (Sakat Chauth Tilkut Recipe) इतनी आसान है कि इसे बनाने में आपको बमुश्किल कुछ ही मिनट लगेंगे।

    Sakat Chauth Tilkut Recipe

    (Image Source: AI-Generated) 

    तिलकुट बनाने के लिए आपको चाहिए:

    • सफेद तिल: 1 कटोरी (साफ किए हुए)
    • गुड़: 1 कटोरी (कद्दूकस किया हुआ या छोटे टुकड़ों में)
    • हरी इलायची: 4-5 (कुटी हुई, खुशबू के लिए)
    • घी: 1 चम्मच (ऑप्शनल)

    तिलकुट बनाने की आसान विधि

    • सबसे पहले गैस पर एक भारी तले वाली कड़ाही चढ़ाएं। इसमें सफेद तिल डालें और धीमी आंच पर भूनना शुरू करें। ध्यान रखें कि आंच तेज न हो वरना तिल जल जाएंगे और स्वाद कड़वा हो जाएगा। तिल को हल्का सुनहरा होने तक और चटकने की आवाज आने तक भूनें। इसके बाद इसे एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें।
    • जब तिल ठंडे हो जाएं, तो उन्हें मिक्सी के जार में डालें। मिक्सी को लगातार न चलाएं, बल्कि 'पल्स मोड' पर चलाएं। हमें तिल का पाउडर नहीं बनाना है, बल्कि इसे दरदरा रखना है।
    • अब पिसे हुए तिल में अपना कद्दूकस किया हुआ गुड़ और इलायची पाउडर मिला दें। असली स्वाद के लिए, इस मिश्रण को मिक्सी में एक बार फिर से बहुत हल्का सा घुमाएं ताकि गुड़ और तिल एक जान हो जाएं। पारंपरिक तरीके में इसे इमामदस्ते में कूटा जाता है, जिससे तिल अपना प्राकृतिक तेल छोड़ते हैं और बाइंडिंग अच्छी होती है।
    • बस, आपका स्वादिष्ट और दानेदार तिलकुट तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही चूरमे की तरह भोग लगा सकती हैं या फिर हथेली पर हल्का-सा घी लगाकर इसके छोटे-छोटे लड्डू भी बांध सकती हैं।

