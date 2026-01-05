सकट चौथ पर हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे 5 Simple Mehndi Designs, देखें फोटोज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहार की तैयारियों और काम की भागदौड़ में अक्सर महिलाओं के पास इतना समय नहीं बचता कि वे घंटों बैठकर भारी-भरकम मेहंदी लगवा सकें। इस Sakat Chauth अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो अब फिक्र मत कीजिए।

आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे सिंपल मेहंदी डिजाइन्स (Sakat Chauth Mehndi Designs), जो कम समय में लग भी जाएंगे और आपके हाथों की शोभा भी बढ़ाएंगे। सकट चौथ के लिए मेहंदी डिजाइन (Mehndi Designs For Sakat Chauth) मेहंदी डिजाइन नंबर-1 (Image Source: AI-Generated) यह सबसे पुराना और सबसे सदाबहार मेहंदी डिजाइन है (Simple Mehndi Designs)। इसे हाथों पर उतारने के लिए हथेली के ठीक बीच में एक बड़ा-सा गोला और उसके चारों तरफ छोटे-छोटे फूल या पत्तियां। यह दिखने में बहुत ट्रेडिशनल लगता है और इसे लगाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। उंगलियों के पोरों को भरकर इसे एक पूरा लुक दे सकते हैं।

मेहंदी डिजाइन नंबर-2 (Image Source: AI-Generated) अगर आप पूरे हाथ को भरना नहीं चाहतीं, तो अरेबिक बेल सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें हथेली के एक कोने से शुरू करके तर्जनी उंगली तक एक सुंदर फूलों की बेल बनाई जाती है। यह मेहंदी डिजाइन हाथों को बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-3 (Image Source: AI-Generated) आजकल 'मिनिमलिस्ट' यानी कम में ज्यादा का फैशन है। अगर आपको मेहंदी की खुशबू पसंद है लेकिन हाथ भरे हुए अच्छे नहीं लगते, तो आप सिर्फ अपनी उंगलियों पर बारीक डिजाइन बनवाएं और हथेली को खाली छोड़ दें या बीच में बस एक छोटा सा फूल बना लें। यह मेहंदी डिजाइन वर्किंग वूमेन के बीच बहुत पॉपुलर है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-4 (Image Source: AI-Generated) यह मेहंदी डिजाइन देखने में बहुत बारीक और मेहनत वाला लगता है, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। इसमें बस सीधी लकीरें खींचकर एक जाल बनाना होता है और बीच-बीच में डॉट्स रखने होते हैं। यह आपके हाथों को ऐसा लुक देता है जैसे आपने कोई नेट वाले दस्ताने पहने हों। यकीन मानिए, सकट चौथ की शाम को यह मेहंदी डिजाइन आपके हाथों पर बहुत खिलेगा।