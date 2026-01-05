Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सकट चौथ पर हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे 5 Simple Mehndi Designs, देखें फोटोज

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:13 PM (IST)

    सकट चौथ का पावन त्योहार (Sakat Chauth 2026) इस साल 06 जनवरी को मनाया जा रहा है। यह व्रत हर मां के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि वह अपने बच्चों की लंबी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Sakat Chauth Mehndi Designs: सकट चौथ पर लगाने के लिए ये 5 मेहंदी डिजाइन्स हैं सबसे बेस्ट (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहार की तैयारियों और काम की भागदौड़ में अक्सर महिलाओं के पास इतना समय नहीं बचता कि वे घंटों बैठकर भारी-भरकम मेहंदी लगवा सकें। इस Sakat Chauth अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो अब फिक्र मत कीजिए।

    आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे सिंपल मेहंदी डिजाइन्स (Sakat Chauth Mehndi Designs), जो कम समय में लग भी जाएंगे और आपके हाथों की शोभा भी बढ़ाएंगे।

    सकट चौथ के लिए मेहंदी डिजाइन (Mehndi Designs For Sakat Chauth)

    मेहंदी डिजाइन नंबर-1

    simple mehndi designs

    (Image Source: AI-Generated) 

    यह सबसे पुराना और सबसे सदाबहार मेहंदी डिजाइन है (Simple Mehndi Designs)। इसे हाथों पर उतारने के लिए हथेली के ठीक बीच में एक बड़ा-सा गोला और उसके चारों तरफ छोटे-छोटे फूल या पत्तियां। यह दिखने में बहुत ट्रेडिशनल लगता है और इसे लगाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। उंगलियों के पोरों को भरकर इसे एक पूरा लुक दे सकते हैं।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-2

    Mehndi Designs For Sakat Chauth

    (Image Source: AI-Generated) 

    अगर आप पूरे हाथ को भरना नहीं चाहतीं, तो अरेबिक बेल सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें हथेली के एक कोने से शुरू करके तर्जनी उंगली तक एक सुंदर फूलों की बेल बनाई जाती है। यह मेहंदी डिजाइन हाथों को बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-3

    Simple Mehndi Designs for Sakat Chauth

    (Image Source: AI-Generated) 

    आजकल 'मिनिमलिस्ट' यानी कम में ज्यादा का फैशन है। अगर आपको मेहंदी की खुशबू पसंद है लेकिन हाथ भरे हुए अच्छे नहीं लगते, तो आप सिर्फ अपनी उंगलियों पर बारीक डिजाइन बनवाएं और हथेली को खाली छोड़ दें या बीच में बस एक छोटा सा फूल बना लें। यह मेहंदी डिजाइन वर्किंग वूमेन के बीच बहुत पॉपुलर है।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-4

    Easy Mehndi Designs for Hands

    (Image Source: AI-Generated) 

    यह मेहंदी डिजाइन देखने में बहुत बारीक और मेहनत वाला लगता है, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। इसमें बस सीधी लकीरें खींचकर एक जाल बनाना होता है और बीच-बीच में डॉट्स रखने होते हैं। यह आपके हाथों को ऐसा लुक देता है जैसे आपने कोई नेट वाले दस्ताने पहने हों। यकीन मानिए, सकट चौथ की शाम को यह मेहंदी डिजाइन आपके हाथों पर बहुत खिलेगा।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-5

    easy mehndi designs

    (Image Source: AI-Generated) 

    सिर्फ हथेली ही नहीं, बैक हैंड की मेहंदी भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि पूजा करते समय वही नजर आती है। इसके लिए हाथ के पीछे एक बड़ा-सा फूल और कलाई पर एक ब्रेसलेट जैसा डिजाइन बनाएं। यह बहुत ही एलिगेंट लगता है।

    यह भी पढ़ें- Sakat Chauth 2026: चंद्रमा को अर्घ्य देते समय न करें ये गलतियां, जानें विधि और चंद्र दर्शन का समय

    यह भी पढ़ें- Sakat Chauth 2026 Daan: इन चीजों का दान किए बिना अधूरा है सकट चौथ व्रत, न करें अनदेखा