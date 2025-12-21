Durga Ashtami 2025: इन दिव्य मंत्रों के जप से करें मां दुर्गा को प्रसन्न, हर असंभव काम हो जाएगा पूरा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग की गणना अनुसार, रविवार 28 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस शुभ अवसर पर मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। यह पर्व देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस दिन जगत की देवी मां दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए अष्टमी का व्रत रखा जाता है।

