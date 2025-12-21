Language
    Durga Ashtami 2025: इन दिव्य मंत्रों के जप से करें मां दुर्गा को प्रसन्न, हर असंभव काम हो जाएगा पूरा

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    28 दिसंबर को पौष माह की मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। यह दिन देवी दुर्गा को समर्पित है, जिनकी पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संकट दू ...और पढ़ें

    पौष दुर्गा अष्टमी का धार्मिक महत्व

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग की गणना अनुसार, रविवार 28 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस शुभ अवसर पर मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। यह पर्व देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस दिन जगत की देवी मां दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए अष्टमी का व्रत रखा जाता है।

    maa durga (43)

    धार्मिक मत है कि देवी मां दुर्गा की पूजा और भक्ति करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि पर पूजा के समय इन मंत्रों का जप अवश्य करें।

    राशि अनुसार मंत्र जप

    • मेष राशि के जातक पौष माह की दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा के समय 'ॐ गौर्यै नमः ' मंत्र का जप करें।
    • वृषभ राशि के जातक जगत की देवी मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए 'ॐ अंबिकायै नमः ' मंत्र का जप करें।
    • मिथुन राशि के जातक पौष दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा के समय 'ॐ तारायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • कर्क राशि के जातक मनचाहा वर पाने के लिए अष्टमी के दिन 'ॐ ललितायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • सिंह राशि के जातक मां जगदंबा की कृपा पाने के लिए अष्टमी के दिन 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • कन्या राशि के जातक पौष माह की अष्टमी तिथि पर पूजा के समय 'ॐ कामाक्ष्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • तुला राशि के जातक दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा की पूजा करते समय 'ॐ भैरव्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • वृश्चिक राशि के जातक मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा के समय 'ॐ सत्यज्ञानायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • धनु राशि के जातक पौष माह की अष्टमी तिथि पर पूजा के समय 'ॐ सुमंगल्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • मकर राशि के जातक जगत की देवी मां जगदंबा की कृपा पाने के लिए 'ॐ ज्वालिन्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • कुंभ राशि के जातक अष्टमी तिथि पर मां तारा को प्रसन्न करने हेतु 'ॐ दुर्गायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • मीन राशि के जातक आर्थिक विषमता दूर करने के लिए पूजा के समय 'ॐ ब्राह्मयै नमः' मंत्र का जप करें।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।