Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन करें इन मंत्रों का जप, मिलेगा मनचाहा वरदान

सनातन शास्त्रों में भगवान कार्तिकेय को स्कंद कहा जाता है। इसके लिए जगत जननी मां गौरी को स्कंदमाता (Shardiya Navratri 2025) कहा जाता है। स्कंदमाता की पूजा करने से जीवन में सुखों का आगमन होता है। साथ ही हर परेशानी से मुक्ति मिलती है। शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि पर मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र का पांचवा दिन स्कंदमाता को समर्पित होता है। इस दिन भक्ति भाव से जगत की देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है। स्कंदमाता की पूजा करने से साधक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी संकटों से मुक्ति मिलती है।

अगर आप भी देवी मां स्कंद की कृपा पाना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि (Shardiya Navratri 2025 Day 5) पर भक्ति भाव से मां पार्वती की पूजा करें। वहीं, पूजा के समय मां पार्वती के नामों का जप करें।