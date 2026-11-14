'लाय सजीवन लखन जियाये...' हनुमान चालीसा की यह चौपाई सिखाती है कठिन समय में अपनों का साथ निभाने का सही तरीका

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सच्चे मन से हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और बजरंगबली के आशीर्वाद से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

मान्यता है कि जब व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, तो हनुमान जी का स्मरण फलदायी साबित होता है। हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई अपने आप में एक महामंत्र है। इन्हीं में से एक बेहद प्रभावशाली चौपाई है। इस पंक्ति से सीख मिलती है कि जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थिति में सही समय पर लिया गया निस्वार्थ प्रयास और अटूट समर्पण किसी भी 'मृतप्राय' स्थिति में नई जान फूंक सकता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं हनुमान चालीसा की इस चौपाई के अर्थ के बारे में।

लाय सजीवन लखन जियाये ।

श्री रघुवीर हरषि उर लाये ॥ इस चौपाई का हिंदी अर्थ है कि हे हनुमान जी, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। आपकी इस भक्ति और पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान श्रीराम ने आपको अपने गले से लगा लिया। भावार्थ: लंका युद्ध के समय जब मेघनाद के शक्तिबाण की वजह से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी रातों-रात द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए थे, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी को नया जीवन मिला। हनुमान जी के इस काम को देखकर भगवान श्रीराम भावुक हुए और हनुमान जी को गले लगाया।