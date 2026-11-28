धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान चालीसा का पाठ बेहद फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसका पाठ करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और रुके हुए काम भी पूरे होते हैं।

हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) की सभी चौपाइयों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं में से एक अत्यंत प्रभावशाली चौपाई है "जम कुबेर दिगपाल जहां ते। कबि कोबिद कहि सके कहां ते।।" इस चौपाई में बजरंगबली के यश, पराक्रम और महिमा का वर्णन किया गया है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं हनुमान चालीसा की इस अद्भुत चौपाई का अर्थ और इससे मिलने वाली सीख के बारे में।

"जम कुबेर दिगपाल जहां ते।

कबि कोबिद कहि सके कहां ते।।" अर्थ हे बजरंगबली! आपकी महिमा, बल और यश इतना अपार है कि यमराज, कुबेर और दसों दिशाओं की रक्षा करने वाले दिगपाल भी आपकी कीर्ति का पूरा बखान नहीं कर सकते। जब स्वयं ये महान देवता ही आपके यश की सीमा को नहीं माप सकते, तो फिर इस संसार के सामान्य कवि और प्रकांड विद्वान भला आपकी महिमा का वर्णन कहां तक कर पाएंगे।

क्या सीख मिलती है? अहंकार का त्याग और विनम्रता- जब यमराज, कुबेर और दिगपाल भी हनुमान जी की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, तो इससे हमें यह खास सीख मिलती है कि व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन और ज्ञान क्यों न हो, उसे इन चीजों का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए।