धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की भक्ति के लिए बेहद खास माना जाता है। अधिकतर लोग आज के दिन हनुमान मंदिर जाते हैं और अपनी क्षमता अनुसार 1, 5, 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत से लोग हनुमान जी में आस्था तो रखते हैं, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने का समय नहीं मिलता है।

जो भी लोग काम की व्यस्तता के कारण हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन चालीसा पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, उन्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं हैं। वैसे तो संपूर्ण हनुमान चालीसा पाठ का अपना धार्मिक महत्व है, लेकिन हनुमान चालीसा की कुछ खास पंक्तियां ऐसी भी हैं, जिन्हें संपूर्ण हनुमान चालीसा के समान ही लाभदायक और असरदार माना जाता है। आइए जानते हैं उन चौपाइयों के बारे में।