Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिर्फ हनुमान चालीसा ही नहीं, मंगलवार के दिन संकटमोचन हनुमानाष्टक पाठ से भी होता है लाभ

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा के साथ हर दिन हनुमानष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको इस पाठ का दोगुना फल ...और पढ़ें

    Hero Image

    संकटमोचन हनुमाष्टक से मिलते हैं ये लाभ

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। संकटमोचन हनुमानाष्टक, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक अत्यंत प्रभावशाली स्तुति है, जिसके पाठ से साधक को संकटों से मुक्ति मिल सकती है। इसका पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हनुमान जी की कृपा से जीवन की बड़ी-से-बड़ी बाधा भी दूर हो जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हनुमानाष्टक (Hanuman Ashtak lyrics)

    बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहुं लोक भयो अंधियारों।
    ताहि सों त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सों जात न टारो।
    देवन आनि करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो।
    को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।
    बालि की त्रास कपीस बसैं गिरि, जात महाप्रभु पंथ निहारो।
    चौंकि महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन बिचार बिचारो।
    कैद्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के सोक निवारो।
    को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।

    अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बैन उचारो।
    जीवत ना बचिहौ हम सो जु, बिना सुधि लाये इहां पगु धारो।
    हेरी थके तट सिन्धु सबे तब, लाए सिया-सुधि प्राण उबारो।
    को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।

    रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सों कही सोक निवारो।
    ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महा रजनीचर मरो।
    चाहत सीय असोक सों आगि सु, दै प्रभु मुद्रिका सोक निवारो।
    को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।

    बान लाग्यो उर लछिमन के तब, प्राण तजे सूत रावन मारो।
    लै गृह बैद्य सुषेन समेत, तबै गिरि द्रोण सु बीर उपारो।
    आनि सजीवन हाथ दिए तब, लछिमन के तुम प्रान उबारो।
    को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।

    रावन जुध अजान कियो तब, नाग कि फांस सबै सिर डारो।
    श्रीरघुनाथ समेत सबै दल, मोह भयो यह संकट भारो।
    आनि खगेस तबै हनुमान जु, बंधन काटि सुत्रास निवारो।
    को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।

    बंधू समेत जबै अहिरावन, लै रघुनाथ पताल सिधारो।
    देबिन्हीं पूजि भलि विधि सों बलि, देउ सबै मिलि मंत्र विचारो।
    जाये सहाए भयो तब ही, अहिरावन सैन्य समेत संहारो।
    को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।

    काज किए बड़ देवन के तुम, बीर महाप्रभु देखि बिचारो।
    कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहिं जात है टारो।
    बेगि हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो।
    को नहीं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो।

    ।। दोहा। ।

    लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लंगूर।
    वज्र देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर।।

    जय श्रीराम, जय हनुमान, जय हनुमान।

    Hanuman Ashtak AI

    (AI Generated Image)

    पाठ करने के नियम व विधि

    • हनुमानाष्टक का पाठ कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह या शाम (संध्या काल) का समय सबसे उत्तम माना गया है।
    • इसके साथ ही मंगलवार और शनिवार के दिन इसका पाठ करने से विशेष लाभ मिलते हैं।
    • इसके पाठ के लिए हनुमान जी के सामने चमेली के तेल या घी का दीपक जलाएं और एकाग्र मन से पाठ करें।
    • यदि किसी विशेष मनोकामना के लिए आप पाठ कर रहे हैं, तो 8, 11 या 21 बार लगातार इसका पाठ करना अत्यंत प्रभावी माना गया है।

    यह भी पढ़ें - Hanuman Puja: मंगलवार के दिन करें हनुमान जी के इन 5 मंत्रों का जप, नहीं सताएगी कोई बाधा

    यह भी पढ़ें - Hanuman Ji: हनुमान जी को प्रिय हैं ये राशियां, भीड़ से हटकर बनाते हैं पहचान

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।