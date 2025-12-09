Hanuman Puja: मंगलवार के दिन करें हनुमान जी के इन 5 मंत्रों का जप, नहीं सताएगी कोई बाधा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रोजाना खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन पवनपुत्र हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा-अर्चना की जाती है। कई साधक इस दिन पर व्रत भी करते हैं। आज हम आपको हनुमान जी के ऐसे 5 शक्तिशाली मंत्र (Hanuman ji ke Mantra) बताने जा रहे हैं, जिनके जप से आपको कई बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है।

करें इन मंत्रों का जाप 1. ॐ हं हनुमते नम: यह हनुमान जी का मूल मंत्र है। ऐसे में अगर हर मंगलवार के दिन आप इस मंत्र का कम-से-कम 108 बार जप करते हैं, तो इससे आपके सभी रोग, दोष व कष्ट दूर हो सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसीपत्र अर्पित कर इस मंत्र का एक माला जप करने से साधक की सभी कामनाएं पूरी हो सकती हैं।

2. ॐ नोम भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा अगर आप किसी बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं और उससे पार पाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के इस मंत्र का कम-से-कम 11 माला जप जरूर करें। साथ ही हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग भी जरूर लगाएं। इस मंत्र के जप से जातक को राहु-केतु के कष्टों को भी राहत मिल सकती है।

3. ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् यह हनुमान जी का बीज मंत्र है, जिसे बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना गया है। माना जाता है कि इस मंत्र के जप से साधक के आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। साथ ही नकारात्मकता और और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आपको मंगलवार के दिन इस मंत्र का जप कम-से-कम 108 बार करना चाहिए।

(Picture Credit: Freepik) (AI Image) 4. ओम नमो भगवते हनुमते नम: "ॐ नमो भगवते हनुमते नमः" भगवान हनुमान को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है, जिसके जप से साधक को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस मंत्र का जप करने से शक्ति, साहस और बुद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस मंत्र के जप से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मन को शांति मिलती है।