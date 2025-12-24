Language
    Durga Ashtami 2025: इन शक्तिशाली मंत्रों के जप से करें मां दुर्गा को प्रसन्न, जाग उठेगा सोया भाग्य

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, 28 दिसंबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। यह दिन मां दुर्गा को समर्पित है, जिनकी भक्तिभाव से पूजा करने और व्र ...और पढ़ें

    जगत की देवी मां दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रविवार 28 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। इस शुभ अवसर दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। यह पर्व जगत की देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस दिन देवी मां दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मां दुर्गा के निमित्त अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने वाले साधकों पर देवी मां दुर्गा की असीम कृपा बरसती है। मां दुर्गा की कृपा से घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आती है।

    maa

    अगर आप भी जगत जननी आदिशक्ति देवी मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो अष्टमी तिथि पर भक्ति भाव से देवी मां दुर्गा की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय देवी मां दुर्गा के दिव्य नामों का मंत्र जप करें। इन मंत्रों का जप करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं, साधक पर जगत की देवी मां दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है।

    मां दुर्गा के 108 नाम

    1. ॐ श्रियै नमः

    2. ॐ उमायै नमः

    3. ॐ भारत्यै नमः

    4. ॐ भद्रायै नमः

    5. ॐ शर्वाण्यै नमः

    6. ॐ विजयायै नम

    7. ॐ जयायै नमः

    8. ॐ वाण्यै नमः

    9. ॐ सर्वगतायै नमः

    10. ॐ गौर्यै नमः

    11. ॐ वाराह्यै नमः

    12. ॐ कमलप्रियायै नमः

    13. ॐ सरस्वत्यै नमः

    14. ॐ कमलायै नमः

    15. ॐ मायायै नमः

    16. ॐ मातंग्यै नमः

    17. ॐ अपरायै नमः

    18. ॐ अजायै नमः

    19. ॐ शांकभर्यै नमः

    20. ॐ शिवायै नमः

    21. ॐ चण्डयै नमः

    22. ॐ कुण्डल्यै नमः

    23. ॐ वैष्णव्यै नमः

    24. ॐ क्रियायै नमः

    25. ॐ श्रियै नमः

    26. ॐ ऐन्द्रयै नमः

    27. ॐ मधुमत्यै नमः

    28. ॐ गिरिजायै नमः

    29. ॐ सुभगायै नमः

    30. ॐ अंबिकायै नमः

    31. ॐ तारायै नमः

    32. ॐ पद्मावत्यै नमः

    33. ॐ हंसायै नमः

    34. ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः

    35. ॐ अपर्णायै नमः

    36. ॐ ललितायै नमः

    37. ॐ धात्र्यै नमः

    38. ॐ कुमार्यै नमः

    39. ॐ शिखवाहिन्यै नमः

    40. ॐ शांभव्यै नमः

    41. ॐ सुमुख्यै नमः

    42. ॐ मैत्र्यै नमः

    43. ॐ त्रिनेत्रायै नमः

    44. ॐ विश्वरूपिण्यै नमः

    45. ॐ आर्यायै नमः

    46. ॐ मृडान्यै नमः

    47. ॐ हींकार्यै नमः

    48. ॐ क्रोधिन्यै नमः

    49. ॐ सुदिनायै नमः

    50. ॐ अचलायै नमः

    51. ॐ सूक्ष्मायै नमः

    52. ॐ परात्परायै नमः

    53. ॐ शोभायै नमः

    54. ॐ सर्ववर्णायै नमः

    55. ॐ हरप्रियायै नमः

    56. ॐ महालक्ष्म्यै नमः

    57. ॐ महासिद्धयै नमः

    58. ॐ स्वधायै नमः

    ॐ. स्वाहायै नमः

    60. ॐ मनोन्मन्यै नमः

    61. ॐ त्रिलोकपालिन्यै नमः

    62. ॐ उद्भूतायै नमः

    63. ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः

    64. ॐ त्रिपुरान्तक्यै नमः

    65. ॐ त्रिशक्त्यै नमः

    66. ॐ त्रिपदायै नमः

    67. ॐ दुर्गायै नमः

    68. ॐ ब्राह्मयै नमः

    69. ॐ त्रैलोक्यवासिन्यै नमः

    70. ॐ पुष्करायै नमः

    71. ॐ अत्रिसुतायै नमः

    72. ॐ गूढ़ायै नमः

    73. ॐ त्रिवर्णायै नमः

    74. ॐ त्रिस्वरायै नमः

    75. ॐ त्रिगुणायै नमः

    76. ॐ निर्गुणायै नमः

    77. ॐ सत्यायै नमः

    78. ॐ निर्विकल्पायै नमः

    79. ॐ निरंजिन्यै नमः

    80. ॐ ज्वालिन्यै नमः

    81. ॐ मालिन्यै नमः

    82. ॐ चर्चायै नमः

    83. ॐ क्रव्यादोप निबर्हिण्यै नमः

    84. ॐ कामाक्ष्यै नमः

    85. ॐ कामिन्यै नमः

    86. ॐ कान्तायै नमः

    87. ॐ कामदायै नमः

    88. ॐ कलहंसिन्यै नमः

    89. ॐ सलज्जायै नमः

    90. ॐ कुलजायै नमः

    91. ॐ प्राज्ञ्यै नमः

    92. ॐ प्रभायै नमः

    93. ॐ मदनसुन्दर्यै नमः

    94. ॐ वागीश्वर्यै नमः

    95. ॐ विशालाक्ष्यै नमः

    96. ॐ सुमंगल्यै नमः

    97. ॐ काल्यै नमः

    98. ॐ महेश्वर्यै नमः

    99. ॐ चण्ड्यै नमः

    100. ॐ भैरव्यै नमः

    101. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः

    102. ॐ नित्यायै नमः

    103. ॐ सानन्दविभवायै नमः

    104. ॐ सत्यज्ञानायै नमः

    105. ॐ तमोपहायै नमः

    106. ॐ महेश्वरप्रियंकर्यै नमः

    107. ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः

    108. ॐ दुर्गापरमेश्वर्यै नमः

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।