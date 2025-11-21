Masik Durgashtami 2025: मासिक दुर्गा अष्टमी पर बन रहे हैं 3 सबसे शुभ योग, नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त और अचूक उपाय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 28 नवंबर को मासिक दुर्गा अष्टमी है। यह दिन पूर्णतया देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर जगत जननी मां दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए व्रत रखा जाता है।

अष्टमी के दिन मां दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार संकटों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषियों की मानें तो मासिक दुर्गा अष्टमी पर रवि योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योग में जगत जननी मां दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। आइए, इन योग के बारे में जानते हैं-

मासिक दुर्गाष्टमी शुभ मुहूर्त (Masik Durga Ashtami Shubh Muhurat) अगहन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 28 नवंबर को देर रात 12 बजकर 29 मिनट पर प्रारंभ होगी और समाप्ति 29 नवंबर को देर रात 12 बजकर 15 मिनट पर होगी। उदया तिथि अनुसार 28 नवंबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी।

हर्षण योग दुर्गा अष्टमी पर रवि हर्षण का संयोग बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 10 बजकर 05 मिनट से हो रहा है। वहीं, समापन 29 नवंबर को सुबह 09 बजकर 27 मिनट पर होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का भी संयोग है। इन योग में मां दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी।

अभिजीत मुहूर्त अगहन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त का भी संयोग है। इस योग का संयोग दिन में 11 बजकर 54 मिनट से हो रहा है, जो दोपहर 12 बजकर 36 मिनट तक है। इस योग में मां दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी।

नक्षत्र एवं योग अगहन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर शतभिषा नक्षत्र का संयोग है। इसके साथ ही बव करण का संयोग है। इन योग में मां की पूजा भक्ति करने से सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। साथ ही घर में खुशियों का आगमन होगा।