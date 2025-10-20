Diwali 2025 Mantra: मां लक्ष्मी की पूजा के समय राशि अनुसार जपें ये मंत्र, खुशियों से भर जाएगा घर-आंगन

मेष राशि के जातक दीवाली पर पूजा के समय 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः और ॐ गजाननाय नमः ' मंत्र का एक करें।

वृषभ राशि के जातक मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु 'ॐ महाकाल्यै नमः और ॐ विघ्नराजाय नमः' मंत्र का जप करें।

मिथुन राशि के जातक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु 'ॐ सरस्वत्यै नमः और ॐ विनायकाय नमः' मंत्र का जप करें।

कर्क राशि के जातक मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 'ॐ शक्त्यै नमः और ॐ द्विमुखाय नमः' मंत्र का जप करें।

सिंह राशि के जातक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 'ॐ त्रिपुरायै नमः और ॐ कृतिने नमः ' मंत्र का जप करें।

कन्या राशि के जातक मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 'ॐ भगवत्यै नमः और ॐ ब्रह्मचारिणे नमः' मंत्र का जप करें।

तुला राशि के जातक दीवाली के दिन पूजा के समय 'ॐ उमायै नमः और ॐ विष्णुप्रियाय नमः' मंत्र का जप करें।

वृश्चिक राशि के जातक मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु 'ॐ महामायायै नमः और ॐ सुखनिधये नमः ' मंत्र का जप करें।

धनु राशि के जातक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु 'ॐ चण्डिकायै नमः और ॐ महागणपतये नमः' मंत्र का जप करें।

मकर राशि के जातक मनचाहा वरदान पाने के लिए 'ॐ शिवायै नमः और ॐ हेरम्बाय नमः' मंत्र का जप करें।

कुंभ राशि के जातक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 'ॐ कालरात्र्यै नमः और ॐ प्रमधाय नमः' मंत्र का जप करें।