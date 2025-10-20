Diwali 2025: दीवाली की रात से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, हर मनोकामना होगी पूरी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दीवाली मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही दुख और संकट दूर हो जाते हैं।

साधक दीवाली की रात सच्चे मन से धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ज्योतिषियों की मानें तो कई राशि (Maa Laxmi Favorite zodiac signs) के जातकों पर धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। उनकी कृपा से इन जातकों को दीवाली के दिन सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी।

वृषभ राशि ज्योतिषियों की मानें तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और आराध्या जगत की देवी मां दुर्गा हैं। इस राशि का शुभ रत्न हीरा है। इस राशि के जातकों पर देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। धन संबंधी परेशानी दूर होगी। घर में सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। शुभ कामों में सफलता मिलेगी। धर्म कर्म में रूचि बढ़ेगी। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। बिजनेस करने से लाभ होगा। कारोबार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। निवेश से लाभ मिलेगा। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। आमदनी बढ़ेगी। धन बचत करने में कामयाब होंगे। तनाव से मुक्ति मिलेगी।