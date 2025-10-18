Language
    Happy Diwali 2025 Wishes: दीपों का ये पावन त्योहार...इन संदेशों से प्रियजनों को दें दीवाली की शुभकामनाएं

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:45 PM (IST)

    Diwali Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi सनातन धर्म में दीवाली के पर्व का बहुत ही खास महत्व है। इस त्योहार को देशभर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने का विधान है। इस पर्व की लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं (Diwali 2025 wishes) भी देते हैं। ऐसे में आप इस आर्टिकल में दिए गए संदेशों से प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजें।

    Hero Image

    Happy Diwali 2025 Wishes in Hindi: दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इन हिंदी 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार दीवाली का पर्व 20 अक्टूबर (Diwali 2025 Date) को मनाया जाएगा। दीवाली का पर्व मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीवाली पूजन करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होती है। साथ ही धन में वृद्धि होती है।

    इस खास अवसर पर लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं दीवाली (Diwali Wishes in Hindi) के शुभ संदेश, जिनके द्वारा आप अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं (Diwali 2025 Whatsapp Status in Hindi) भेज सकते हैं।

    दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इन हिंदी (Diwali Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi)

    घर-घर हो खुशहाली
    हर कोई मनाए दिवाली
    गले मिलकर सबको कहो
    दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

    गणेश-लक्ष्मी का हो घर में वास,
    बांटें खुशियां, रहे अपनों का साथ,
    भगवान राम को करके याद,
    दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

    धन की वर्षा हो इतनी की
    हर जगह आपका नाम हो
    दिन रात आपको व्यापार में लाभ हो
    यही शुभकामना है हमारी
    ये दीवाली आपके लिए बहुत खास हो
    हैप्पी दीवाली 2025

    रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए
    लेकर साथ सीता जी को राम जी हैं आए
    हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो
    आओ हर द्वार, हर गली, हर मोड़ पर हम दीप जलाएं
    दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

    आंगन में रंगोली बनाएं
    घर के द्वार पर दीये जलाएं
    सुख-समृद्धि आपके घर को आए
    आपको दीवाली की शुभकामनाएं

    दीपों का ये पावन पर्व
    आपके लिए लाए खुशियां हजार
    लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार
    हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार
    हैप्पी दीवाली 2025

    दीप जगमगाते रहें
    सबके घर झिलमिलाते रहें
    साथ हों सब अपने
    सब यूं ही मुस्कुराते रहें
    दीवाली की शुभकामनाएं

