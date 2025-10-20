Diwali 2025: मां लक्ष्मी की पूजा के समय करें इन दिव्य मंत्रों का जप, दूर होगी पैसों की किल्लत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 20 अक्टूबर यानी आज दीवाली है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जा रही है। दीवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है।

अगर आप भी धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा के भागी बनना चाहते हैं, तो आज भक्ति भाव से धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं, पूजा के समय मां लक्ष्मी के नामों का मंत्र जप करें।