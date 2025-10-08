Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पूजा के समय करें इन मंत्रों का जप, पति-पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार

हर साल कार्तिक महीने में करवा चौथ का व्रत (Karwa Chauth 2025) मनाया जाता है। यह व्रत देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर विवाहित महिलाएं करवा माता के निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत के पुण्य-प्रताप से व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 10 अक्टूबर को करवा चौथ है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत के पुण्य-प्रताप से व्रती के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही पति दीर्घायु होता है।

इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शिववास योग (Karwa Chauth 2025) समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में करवा माता की पूजा करने से व्रती को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अगर आप भी मनचाहा वरदान पाना चाहती हैं, तो करवा चौथ के दिन पूजा के समय इन मंत्रों का जप अवश्य करें।