Kharmas 2025: कब और क्यों लगता है खरमास? यहां पढ़ें धार्मिक महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में सूर्य गोचर का खास महत्व है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन से कई राशि के जातकों के जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। खासकर, करियर से संबंधित परेशानी दूर होती है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने की तिथि पर संक्रांति मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान-ध्यान कर सूर्य देव की पूजा करते हैं। साथ ही पूजा, जप-तप और दान करते हैं।

आत्मा के कारक सूर्य देव एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। इसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। वहीं, सूर्य देव के धनु और मीन राशि में गोचर करने पर खरमास लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों सूर्य देव के धनु और मीन राशि में गोचर करने पर खरमास लगता है? आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

क्या होता है खरमास? आत्मा के कारक सूर्य देव के धनु और मीन राशि में गोचर करने के दौरान खरमास लगता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में खरमास के दौरान शुभ काम करने की मनाही होती है। वहीं, खरमास के समापन के बाद शुभ काम किया जाता है।

कब लगता है खरमास? ज्योतिषियों की मानें तो आत्मा के कारक सूर्य देव के धनु या मीन में गोचर करने से खरमास लगता है। सूर्य के धनु और मीन राशि में रहने के दौरान गुरु का प्रभाव क्षीण या शून्य हो जाता है। वहीं, शुभ कार्यों के कारक देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति देव का प्रभाव क्षीण होने के चलते किसी भी प्रकार का शुभ काम नहीं किया जाता है।