    Surya Gochar 2025: मकर से मीन राशि वालों पर कैसा रहेगा सूर्य गोचर का प्रभाव?

    By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:11 AM (IST)

    कुछ राशि के लोगों के लिए सूर्य गोचर अच्छी नेटवर्किंग करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि सूर्य गोचर (Surya Gochar 2025 Date) का मकर से मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

    Surya Gochar 2025: सूर्य गोचर का असर।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्य देव आज यानी 16 नवंबर (Surya Gochar 2025 Date) को वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव का यह गोचर शक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इसके साथ ही यह गोचर सत्य की खोज और दिल से परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य गोचर (Sun Transit 2025) मकर से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है?

    मकर – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025

    Makar-New

    मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, और उनका यह गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। यह समय लाभ, बड़े लक्ष्य और नए अवसर लेकर आ सकता है। अचानक लाभ मिलने की संभावना भी है। सूर्य की पंचम भाव पर दृष्टि रचनात्मकता और सम्मान को बढ़ाएगी। सामाजिक दायरे में अति-आत्मविश्वास से बचें। अच्छी नेटवर्किंग आपके करियर को नई दिशा दे सकती है।

    मकर के उपाय

    a) एकाग्रता और स्पष्टता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
    b) रविवार को मंदिर में लाल कपड़ा या गुड़ दान करें।

    कुंभ – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025

    Kumbh (1)

    कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। करियर में उन्नति, उपलब्धि और सम्मान के संकेत हैं। आप अधिक जिम्मेदार और महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। सूर्य की चतुर्थ भाव पर दृष्टि भावनात्मक स्थिरता देगी और घर-कार्य में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। नेतृत्व भूमिकाएं या नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं।

    कुंभ के उपाय

    a) रविवार को सूर्य देव को गेहूं और गुड़ अर्पित करें।
    b) सुबह सूर्य की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जप करें।

    मीन – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025

    Meen (1)

    मीन राशि वालों के लिए सूर्य षष्ठ भाव के स्वामी हैं, और उनका गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है। यात्रा, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह बहुत अच्छा समय है। सूर्य की तृतीय भाव पर दृष्टि साहस और अभिव्यक्ति को बढ़ाएगी। बातचीत में अहंकार से बचें। विवेक और विनम्रता के साथ आप सफलता प्राप्त करेंगे।

    मीन के उपाय

    a) रविवार को सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करें।
    b) जरूरतमंदों को गुड़ या गेहूं दान करें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।