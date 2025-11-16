Surya Gochar 2025: मकर से मीन राशि वालों पर कैसा रहेगा सूर्य गोचर का प्रभाव?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्य देव आज यानी 16 नवंबर (Surya Gochar 2025 Date) को वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव का यह गोचर शक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इसके साथ ही यह गोचर सत्य की खोज और दिल से परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य गोचर (Sun Transit 2025) मकर से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है?

मकर – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025 मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, और उनका यह गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। यह समय लाभ, बड़े लक्ष्य और नए अवसर लेकर आ सकता है। अचानक लाभ मिलने की संभावना भी है। सूर्य की पंचम भाव पर दृष्टि रचनात्मकता और सम्मान को बढ़ाएगी। सामाजिक दायरे में अति-आत्मविश्वास से बचें। अच्छी नेटवर्किंग आपके करियर को नई दिशा दे सकती है।

मकर के उपाय a) एकाग्रता और स्पष्टता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

b) रविवार को मंदिर में लाल कपड़ा या गुड़ दान करें। कुंभ – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025 कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। करियर में उन्नति, उपलब्धि और सम्मान के संकेत हैं। आप अधिक जिम्मेदार और महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। सूर्य की चतुर्थ भाव पर दृष्टि भावनात्मक स्थिरता देगी और घर-कार्य में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। नेतृत्व भूमिकाएं या नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं।

कुंभ के उपाय a) रविवार को सूर्य देव को गेहूं और गुड़ अर्पित करें।

b) सुबह सूर्य की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जप करें। मीन – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025 मीन राशि वालों के लिए सूर्य षष्ठ भाव के स्वामी हैं, और उनका गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है। यात्रा, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह बहुत अच्छा समय है। सूर्य की तृतीय भाव पर दृष्टि साहस और अभिव्यक्ति को बढ़ाएगी। बातचीत में अहंकार से बचें। विवेक और विनम्रता के साथ आप सफलता प्राप्त करेंगे।