Shukra Gochar से तुला वालों को मानसिक तनाव से मिलेगी, पढ़ें बाकी राशियों का हाल

    Mon, 06 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    सुखों के कारक शुक्र देव (Shukra Gochar 2025) वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। वहीं मीन राशि के जातकों को शुक्र देव हमेशा शुभ फल देते हैं। देवों के देव महादेव की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि तुला से धनु राशि पर शुक्र गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।

    Shukra Gochar 2025: शुक्र देव को कैसे प्रसन्न करें?

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सुखों के कारक शुक्र देव कार्तिक माह के पहले सप्ताह में राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र देव की स्थिति बदलने या राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त होगा। कई राशि के जातकों के जीवन में सुखों का आगमन हो सकता है। आइए, तुला से धनु राशि के बारे में जानते हैं।

    तुला राशि – 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र का कन्या राशि में गोचर

    शुक्र, जो आपकी पहले और आठवें भाव के स्वामी हैं, अब बारहवें भाव में रहेंगे, जिससे आत्म-चिंतन और अकेलेपन की भावना बढ़ेगी। यह समय खुद को ठीक करने और पुरानी नेगेटिव चीज़ें छोड़ने का है। बेवजह खर्च या दिखावे से बचें। शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर है, जिससे काम और आराम का संतुलन जरूरी रहेगा। दयालुता और सेवा से आपको अच्छे अनुभव मिलेंगे। मेडिटेशन आपको अंदर से मजबूत बनाएगा।

    उपाय:

    • शुक्रवार को गरीबों को सफेद कपड़े या कंबल दान करें।
    • कठोर शब्दों से बचें और माफ करने की आदत डालें।

    वृश्चिक राशि – 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र का कन्या राशि में गोचर

    शुक्र, जो आपकी सातवें और बारहवें भाव के स्वामी हैं, अब ग्यारहवें भाव में रहेंगे जिससे नेटवर्किंग और दीर्घकालिक योजनाएं मजबूत होंगी। इस समय टीमवर्क और प्लानिंग से सफलता मिलेगी। रोमांटिक रिश्तों में दूरी या व्यवहारिक अंतर आ सकते हैं, लेकिन खुलकर बात करने से स्थिति सुधरेगी। शुक्र की दृष्टि पांचवें भाव पर है जिससे क्रिएटिविटी और सीखने की इच्छा बढ़ेगी।

    उपाय

    • शुक्रवार को देवी दुर्गा को सफेद फूल चढ़ाएं।
    • गाय या बच्चों को सफेद मिठाई खिलाएं।

    धनु राशि – 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र का कन्या राशि में गोचर

    शुक्र, जो आपकी छठे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं, अब दसवें भाव में रहेंगे जिससे करियर पर असर पड़ेगा। मेहनत और विनम्रता आपको आगे बढ़ाएंगे। पहचान थोड़ी देर से मिलेगी, लेकिन स्थायी होगी। दूसरों से तुलना न करें। शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर है जिससे घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। दयालुता के साथ लीड करने पर सम्मान मिलेगा।

    उपाय

    • रोज शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं।
    • शुक्रवार को वृद्ध महिलाओं को सफेद मिठाई दान करें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए: hello@astropatri.com