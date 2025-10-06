Shukra Gochar 2025: शुक्र ग्रह करेंगे अपनी चाल में बदलाव, इन राशियों की आर्थिक तंगी होगी दूर

9 अक्टूबर को शुक्र देव (Shukra Gochar 2025) अपनी चाल में बदलाव करेंगे। इस दिन शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे। इससे कुछ राशियों को शुभ फल की प्राप्ति होगी और यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कर्क से कन्या राशि पर शुक्र गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शुक्र का यह गोचर प्यार में व्यवहारिकता, आर्थिक अनुशासन और आत्म-सुधार पर जोर देगा। कुछ राशियों को थोड़ी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, तो कुछ को स्थिरता और मानसिक स्पष्टता मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कर्क से कन्या राशि के बारे में।

कर्क राशि शुक्र, जो आपकी ग्यारहवें और चौथे भाव के स्वामी हैं, अब तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे कम्युनिकेशन और भाई-बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे। हालांकि भावनात्मक रूप से आप थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। शब्दों का इस्तेमाल सोच-समझकर करें, क्योंकि वे रिश्ते सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी। छोटे ट्रिप्स या प्रोफेशनल यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। शुक्र की दृष्टि नौवें भाव पर है, जिससे आध्यात्मिक विकास के मौके मिलेंगे। रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है, पर समय के साथ वे गहरे होंगे।

उपाय: a) शुक्रवार को मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं। b) बटुए में चांदी का सिक्का रखें ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। सिंह राशि शुक्र, जो आपके दसवें और तीसरे भाव के स्वामी हैं, अब दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे बोलचाल और पैसे पर ध्यान रहेगा। आर्थिक मामलों में प्लानिंग और संयम जरूरी रहेगा। काम पर खुद को कम आंका जा सकता है, लेकिन आपका ईमानदार रवैया सबका ध्यान खींचेगा। शुक्र की दृष्टि आठवें भाव पर है, जिससे निवेश में सतर्क रहें। रिश्तों में बातचीत नरम और स्पष्ट रखें। यह समय आपके मूल्यों और सच्चाई को समझने का है।

उपाय: a) शुक्रवार को माता लक्ष्मी को शहद या मिठाई अर्पित करें। b) कठोर शब्दों से बचें और “ॐ शुक्राय नमः” 108 बार जप करें। कन्या राशि शुक्र, जो आपकी नौवें और दूसरे भाव के स्वामी हैं, अब आपकी पहले राशि में रहेंगे, जिससे आप रिश्तों को ज्यादा ऐनेलाइस कर सकते हैं। इस दौरान आप खुद को लेकर थोड़ा ज्यादा सोच सकते हैं और अपनी गलतियां या सुधार समझ सकते हैं। रिश्ते मेहनत मांग सकते हैं, लेकिन वे आपको धैर्य और एक्सेप्टेन्स सिखाएंगे। प्रोफेशनल रूप से आपकी शांत और सुलझी हुई बातें सबको पसंद आएंगी। शुक्र की दृष्टि सातवें भाव पर है, जिससे पार्टनरशिप के मौके बढ़ेंगे, लेकिन भावनात्मक समझ की परीक्षा भी होगी।