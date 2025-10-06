Shukra Gochar से मकर राशि की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, कुंभ और मीन वालों को करना होगा ये काम

सुखों के कारक शुक्र देव (Shukra Gochar 2025) कन्या राशि में 01 नवंबर तक रहेंगे। इसके अगले दिन सुखों के कारक शुक्र देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि मकर से मीन राशि पर शुक्र गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सुखों के कारक शुक्र देव के कन्या राशि में गोचर करने से कई राशि जातकों को लाभ मिल सकता है। यह समय रिश्तों को सुधारने, पैसों को संभालने और विनम्रता के साथ सौंदर्य को नए नजरिए से देखने का मौका देगा। इसके साथ ही फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए भी उत्तम है। आइए, मकर से मीन राशि के बारे में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मकर राशि – 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र का कन्या राशि में गोचर शुक्र, जो आपकी पांचवें और दसवें भाव के स्वामी हैं, अब नौवें भाव में रहेंगे। जिससे भाग्य, यात्रा और सीखने से जुड़ी बातें आगे बढ़ेंगी। इस समय आपकी आस्था और धैर्य की परीक्षा होगी, पर निरंतरता सफलता दिलाएगी। दूसरों के विश्वासों का सम्मान करें। शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर है। जिससे आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन बेहतर होगा। रिश्तों में आपसी समझ और आदर से गहराई बढ़ेगी।

उपाय शुक्रवार को “ॐ शुक्राय नमः” 108 बार जप करें।

मंदिर में या बच्चियों को खीर चढ़ाएं। कुंभ राशि – 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र का कन्या राशि में गोचर शुक्र, जो आपकी चौथे और नौवें भाव के स्वामी हैं, अब आठवें भाव में रहेंगे। जिससे भावनात्मक और आर्थिक बदलाव होंगे। पुराने रिश्ते या पैटर्न दोबारा सामने आ सकते हैं ताकि आप उन्हें ठीक कर सकें। शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव पर है। जिससे पैसों की प्लानिंग जरूरी रहेगी। रिस्की निवेश से बचें। खुद की अहमियत समझना और खुद से सहमत होना आपको मजबूत बनाएंगे।

उपाय शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं।

स्थिरता के लिए अपने पास चांदी का टुकड़ा रखें। मीन राशि – 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र का कन्या राशि में गोचर शुक्र, जो आपके तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं, अब सातवें भाव में रहेंगे। जिससे रिश्तों और पार्टनरशिप पर ध्यान रहेगा। प्यार और शादी से जुड़ी बातचीत प्रैक्टिकल हो सकती है। भावनाएं थोड़ी सीमित रहेंगी, लेकिन ईमानदारी से रिश्ता मजबूत रहेगा। शुक्र की दृष्टि पहले भाव पर है। जिससे आप खुद की छवि और लोगों से व्यवहार पर सोचेंगे। परफेक्शन की जगह सच्चाई अपनाएं।