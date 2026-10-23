शुक्रदेव का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश, 5 दिसंबर तक इन 6 राशियों की लव लाइफ और धन पर पड़ेगा असर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 24 अक्टूबर 2026 को शुक्रदेव चित्रा नक्षत्र में पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्रदेव तुला राशि में वक्री चाल चलते हुए 5 दिसंबर 2026 तक चित्रा नक्षत्र में ही रहेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगलदेव हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्रदेव को प्रेम, विवाह, सुंदरता, सुख-सुविधाओं और कलात्मक हुनर का कारक माना जाता है। यह गोचर लोगों को अपने रिश्तों, आर्थिक प्राथमिकताओं और योजनाओं पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

वैदिक ज्योतिष में शुक्रदेव का विशेष स्थान है। यह गोचर प्रेम, रिश्तों, सुख-सुविधाओं, सुंदरता और आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ है। चित्रा नक्षत्र आकर्षण, कलात्मकता और कुछ अच्छा या अर्थपूर्ण बनाने की इच्छा को दर्शाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शुक्रदेव चित्रा नक्षत्र में गोचर से तुला से मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

राशियों पर क्या असर होगा? तुला राशि: शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और इस दौरान आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। यह आपको अपनी दिखावट, जीवनशैली, व्यक्तिगत लक्ष्यों और रिश्तों पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप अपने रहने के तरीके में सुधार करने या किसी हुनर को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि, शुक्रदेव के वक्री होने के कारण बड़े बदलाव करने से पहले अपने विकल्पों की समीक्षा करना बेहतर रहेगा।

उपाय: आप अपनी खुशी और रिश्तों की जिम्मेदारियों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

वृश्चिक राशि: यह गोचर खर्चों, भावनात्मक चिंताओं और निजी मामलों पर ध्यान ला सकता है। दूसरों से चर्चा करने से पहले आपको अपनी भावनाओं को समझने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत महसूस हो सकती है। यात्रा, सुख-सुविधाओं या व्यक्तिगत हितों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपने बजट को नियंत्रण में रखें। काम की जगह पर किसी अधूरे काम को दोबारा देखने से लाभ हो सकता है।

उपाय: आप भावनात्मक मामलों में या अपने खर्चों को तय करते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

धनु राशि: दोस्ती, संपर्कों के दायरे, आय के अवसरों और लंबे समय के लक्ष्यों में आपकी रुचि फिर से जाग सकती है। कोई पुराना परिचित फिर से संपर्क कर सकता है या पहले से चर्चा में आया कोई व्यापारिक प्रस्ताव विचार के लिए वापस आ सकता है। सहयोग उपयोगी अवसर दे सकते हैं, लेकिन यह न मानें कि हर प्रस्ताव से तुरंत लाभ होगा।

उपाय: आप नए अवसरों और संपर्कों को आगे बढ़ाते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

मकर राशि: शुक्रदेव का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करियर के विकास, छवि और पेशेवर रिश्तों पर ध्यान ला सकता है। आप अपने कौशल को पेश करने के तरीके पर दोबारा विचार कर सकते हैं या अपने काम की गुणवत्ता सुधारने के तरीके खोज सकते हैं। आपका कोई पुराना काम सुधार मांग सकता है। अपनी मौजूदा स्थिति से परेशान होकर अचानक करियर बदलने से बचें।

उपाय: आप करियर या पेशेवर मामलों में आगे बढ़ते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

कुंभ राशि: आपका झुकाव शिक्षा, यात्रा, नए अनुभवों और व्यक्तिगत विकास की ओर हो सकता है। आप किसी पाठ्यक्रम, यात्रा योजना या लंबे समय के लक्ष्य पर दोबारा विचार कर सकते हैं जो आपके मन में कुछ समय से था। पढ़ाई या कला से जुड़े लोग अपने पिछले प्रयासों की समीक्षा करके लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों के साथ विचारों के मतभेद को आदरपूर्वक संभाला जाएगा।

उपाय: आप अपनी यात्रा या पढ़ाई की योजनाओं को बनाते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।