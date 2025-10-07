Shukra Dev Upay: इन आसान उपायों से करें सुखों के कारक शुक्र देव को प्रसन्न, खुशियों से भर जाएगा जीवन

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और सुखों के कारक शुक्र देव को समर्पित होता है। इस दिन मां लक्ष्मी और शुक्र देव की पूजा और उपासना की जाती है। साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत रखा जाता है। देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शुक्र देव कुंडली में प्रेम और रोमांस के ग्रह हैं। ये सभी ग्रहों में सबसे सुंदर माने जाते हैं। शुक्र देव सौंदर्य, आकर्षण, आनंद, स्नेह और कामुकता का संकेत देते हैं। यह स्त्री स्वरूप के ग्रह हैं और सामान्य रूप से सभी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्र देव वृषभ और तुला राशियों के स्वामी हैं। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। ये पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडली में विवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुरुष की कुंडली में यह पत्नी का संकेत देते हैं। यह पुरुष की वीर्यता और वीर्य का भी प्रतीक हैं।

शरीर में शुक्र देव आंखों के स्वामी माने जाते हैं और सुंदर आंखें प्रदान करते हैं। शुक्र उन सभी कार्यों पर शासन करते हैं जो स्त्रीत्व, सौंदर्य, कला, संगीत, रचनात्मकता, फैशन और सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े होते हैं। यह विलासिता, इत्र, फूलों और सुंदर वस्तुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

जब शुक्रदेव कुंडली में पीड़ित होते हैं, तो जीवन में प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख और भौतिक समृद्धि में कमी आने लगती है। ऐसे में श्रद्धा से किए गए कुछ विशिष्ट उपाय शुक्र देव की कृपा प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। नीचे बताए गए उपायों से आप जीवन में सुख, आकर्षण और संतुलन फिर से ला सकते हैं।