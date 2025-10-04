Shani Mantra: शनिवार की पूजा के समय जरूर करें इन मंत्रों का जप, मिलेगी शनि कृपा

शनिवार के दिन शनि देव की पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना और भगवान शनि के 108 नामों (Shani Dev Ke 108 Naam) का जाप बहुत फलदायी माना गया है जो इस प्रकार हैं -

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को शनि देव की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ और व्रत करने से जीवन में सुख-शांति की कमी नहीं होती है। ऐसे में इस दिन शाम के समय पीपल वृक्ष के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। फिर भगवान शनि (Shani Dev Ke 108 Naam) के 108 नामों का जाप करें। अंत में आरती करें।

