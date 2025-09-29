विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Mangal Dosh: क्या होता है मांगलिक दोष और जीवन पर कैसा पड़ता है इसका असर?

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:25 PM (IST)

सनातन धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन राम परिवार संग हनुमान जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए हनुमान जी के निमित्त मंगलवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा साधक पर बरसती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह (Mangal Dosh) मजबूत होता है।

Mangal Dosh: मांगलिक दोष से कैसे निजात पाएं?

एस्ट्रोपत्री। मांगलिक दोष वैदिक ज्योतिष का एक ऐसा विषय है, जिसे लेकर अक्सर लोगों के मन में डर, शंका और सवाल होते हैं। यह दोष तब बनता है जब मंगल ग्रह कुंडली के कुछ विशेष भावों में स्थित होता है। माना जाता है कि यह दोष विशेष रूप से वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है जैसे विवाह में देरी, मतभेद या असंतुलन।

इस लेख में हम सरल और संतुलित दृष्टिकोण से समझेंगे कि मांगलिक दोष क्या है, यह कैसे काम करता है, विवाह और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर इसका क्या असर पड़ता है, और किन उपायों से इसके प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है।

मांगलिक दोष क्या है?

मांगलिक दोष तब उत्पन्न होता है जब आपकी कुंडली में मंगल कुछ विशेष भावों में स्थित होता है। विशेष रूप से, जब मंगल लग्न, चंद्रमा या शुक्र से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो, तब इसे मांगलिक दोष माना जाता है।

यह स्थिति ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह आपके विवाह योग और जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। मांगलिक दोष को लेकर मुख्य चिंता इसका वैवाहिक सामंजस्य पर प्रभाव है, जो विवाह में विलंब, कलह या अलगाव जैसी संभावनाओं का कारण बन सकता है।

विवाह योग पर प्रभाव

मांगलिक दोष वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि क्या यह उनके विवाह योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। परंपरागत रूप से माना जाता है कि मांगलिक दोष विवाह में देर या उपयुक्त जीवनसाथी मिलने में कठिनाई पैदा कर सकता है।

हालांकि, इसे संतुलित दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। कुछ लोग मांगलिक दोष को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं कुछ मानते हैं कि सच्चे वैदिक ज्योतिषीय उपायों जैसे अनुष्ठान, दान या दूसरे मांगलिक से विवाह करने के माध्यम से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।

क्या मांगलिक दोष जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है?

विवाह के अलावा, माना जाता है कि मांगलिक दोष जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे करियर, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। मंगल से जुड़ी ऊर्जा व्यक्ति में अधिक आक्रामक या उग्र स्वभाव ला सकती है, जो जीवन के कई क्षेत्रों में प्रकट हो सकता है। हालांकि, इसका प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और इसे किसी अनुभवी ज्योतिषी द्वारा तैयार की गई व्यक्तिगत रिपोर्ट के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है।

क्या विवाह में देरी होगी?

मांगलिक दोष वाले लोगों में विवाह में देरी को लेकर चिंता सामान्य है। ज्योतिषीय रूप से, यह देरी अक्सर कुंडली में मंगल की ऊर्जा के संतुलित होने में लगने वाले समय से जुड़ी होती है। कुंडली विश्लेषण में ग्रहों की दशा और भुक्ति का अध्ययन किया जाता है, ताकि यह जाना जा सके कि विवाह के लिए सबसे अनुकूल समय कब आएगा, भले ही प्रारंभ में विलंब हो।

ज्योतिषी मंगल के साथ-साथ शुक्र, बृहस्पति और सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति का भी विश्लेषण करता है, ताकि विवाह योग का व्यापक दृष्टिकोण मिल सके।

देरी के वर्षों में अनुकूल समय

यदि मांगलिक दोष के कारण विवाह में देरी हो रही है, तो सच्चे वैदिक ज्योतिषीय परामर्श से आने वाले वर्षों में सबसे अनुकूल समय का निर्धारण कर सकते हैं। ज्योतिषी बृहस्पति और शनि के गोचर के साथ-साथ विवाह के लिए अनुकूल दशा अवधि का भी अध्ययन करता है। इन ग्रहों के प्रभाव को समझ कर आप सही जीवनसाथी की खोज और सफल वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं।

यह लेख Astropatri.com  के सौजन्य से प्रस्तुत है.  सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।