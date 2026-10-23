स्वाति नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: अगले 13 दिन तुला से मीन राशि वालों की सेहत, जेब और रिश्तों पर क्या पड़ेगा असर?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 24 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सूर्य देव राहु के नक्षत्र 'स्वाति में प्रवेश' करने जा रहे हैं और 6 नवंबर, शुक्रवार तक यहां स्थित रहेंगे। इसके बाद सूर्य देव विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान सूर्य देव तुला राशि से गोचर करेंगे, जहां वे नीच राशि के माने जाते हैं।

वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, पिता और सरकारी मामलों का कारक माना जाता है। स्वाति नक्षत्र जो आजाद, परिवर्तन के अनुरूप ढलने और बदलती स्थितियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में माहिर है। यह गोचर लोगों को अपने निर्णयों, कार्यों की जिम्मेदारियों, रिश्तों और पैसों से जुड़े मामलों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आइए जानते हैं सूर्य देव के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने पर तुला से मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

तुला राशि (Libra) सूर्यदेव आपकी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, काम-काज की दिशा और अपनी छवि पर दोबारा विचार कर सकते हैं। खुद को साबित करने या आगे बढ़ने की इच्छा जाग सकती है। खुद पर बिना वजह का दबाव न बनाएं। काम की जगह पर सही सीख स्वीकार करें और अपने प्रदर्शन को सुधारें। रिश्तों में दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रखें।

उपाय: आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और बदलावों को लेकर जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें। वृश्चिक राशि (Scorpio) आपको खर्चों, निजी मामलों, यात्राओं और मानसिक स्थिति पर अधिक ध्यान देना होगा। अचानक कुछ खर्च आ सकते हैं, इसलिए अपने बजट में थोड़ी छूट रखें। काम की जगह पर पुराने रुके हुए कामों को पूरा करने से लाभ मिलेगा। यदि कोई बात मन को परेशान कर रही है, तो स्थिति को समझकर ही कोई कदम उठाएं। सही दिनचर्या बनाए रखें और पूरा आराम लें।

उपाय: आप फालतू खर्चों को रोकने और निजी मामलों को सुलझाते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें। धनु राशि (Sagittarius) सूर्यदेव के स्वाति नक्षत्र में जाने से दोस्तों, सामाजिक दायरों, आय के अवसरों और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान जाएगा। किसी पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिल सकती है जो आपके काम को समझता है। व्यापार करने वाले लोगों को पुराने प्रस्तावों पर काम करने का मौका मिल सकता है। किसी भी वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले जोखिम जरूर देख लें।

उपाय: आप नए अवसरों और आर्थिक लेन-देन में जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें। मकर राशि (Capricorn) करियर, साख और वरिष्ठ सहयोगियों के साथ संबंधों पर ध्यान रहेगा। आपको किसी कठिन काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है या चल रहे प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। नौकरी बदलने या व्यापार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो लंबे समय के असर को देखकर ही कदम उठाएं। काम की जगह पर बातचीत सही तरीके से संभालें। आपका अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाएगा।

उपाय: आप करियर और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें। कुंभ राशि (Aquarius) आपका ध्यान ऊंची शिक्षा, दूर की यात्राओं और आगे की योजनाओं पर रह सकता है। विद्यार्थी अपनी तैयारी सुधारने और नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। कुछ पुरानी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। काम की जगह पर नया विचार रखने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। दूसरों की राय और विचारों को भी सुनने के लिए तैयार रहें।

उपाय: आप यात्रा या पढ़ाई की योजनाओं को पक्का करते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें। मीन राशि (Pisces) यह गोचर साझा धन, ऋण, बीमा, टैक्स और आपसी रिश्तों पर ध्यान ला सकता है। आपको किसी पुरानी वित्तीय व्यवस्था को दोबारा देखना पड़ सकता है या परिवार के किसी सदस्य या साथी के साथ जिम्मेदारियों पर चर्चा करनी पड़ सकती है। दबाव में आकर कोई वित्तीय वादा न करें। कागजातों को ध्यान से पढ़ें। व्यक्तिगत रिश्तों में धीरज और समझदारी से बात करें।