24 अक्टूबर को सूर्य का स्वाति नक्षत्र में महागोचर: मेष और सिंह राशि वालों को फैसलों में बरतनी होगी ये सावधानी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 24 अक्टूबर 2026 को सूर्यदेव स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दौरान सूर्यदेव तुला राशि से गोचर करेंगे, जहां वे नीच राशि के माने जाते हैं। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसके अधिष्ठाता देवता वायुदेव हैं।

वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, पिता और सरकारी मामलों के कारक हैं। स्वाति नक्षत्र स्वतंत्रता, बदलावों में ढलने और बदलती स्थितियों से रास्ता निकालने से जुड़ा है। यह गोचर लोगों को अपने फैसलों, काम-काज की जिम्मेदारियों, रिश्तों और पैसों से जुड़े मामलों पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

सूर्यदेव का स्वाति नक्षत्र में गोचर हर राशि के लिए अलग अनुभव ला सकता है। कुछ लोगों को नए अवसरों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है, तो कुछ लोगों को धीरज रखने की आवश्यकता होगी। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की स्थिति प्रभावित होती है। इसका असर हर व्यक्ति की कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करेगा।

किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सामने वाले की बात समझने की कोशिश करें। काम की जगह पर मिलकर चलना जरूरी रहेगा। व्यापार करने वाले लोग नए समझौतों को ध्यान से देखें और बिना शर्तें समझे वादा न करें। पैसों के मामलों में दूसरों के भरोसे फैसले न लें।

सूर्यदेव स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। इससे विवाह, साझेदारियों और काम-काज के रिश्तों पर ध्यान जाएगा। जीवनसाथी या व्यापारिक साथी के साथ किसी पुराने अनसुलझे मतभेद पर दोबारा बात करने की जरूरत पड़ सकती है।

अपनी काम-काज की जिम्मेदारियों, रोजमर्रा की दिनचर्या और सेहत पर ध्यान दें। काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं को सही तरह से व्यवस्थित करना जरूरी होगा। आपको काम करने के तरीके सुधारने या किसी रुके हुए काम को पूरा करने का मौका मिल सकता है।

उपाय: आप व्यापारिक समझौतों की समीक्षा करते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

छोटी-छोटी अनदेखी से काम बढ़ सकता है, इसलिए बारीकियों पर ध्यान दें। रोज के खर्चों का हिसाब रखें और काम के साथ व्यक्तिगत जीवन का संतुलन बनाएं।

उपाय: आप अपने काम के बोझ और दिनचर्या को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

मिथुन राशि (Gemini)

यह गोचर विद्या, प्रेम-संबंधों और बच्चों से जुड़ी बातों को सामने ला सकता है। विद्यार्थियों को कठिन विषयों को दोहराने और अपनी तैयारी मजबूत करने से लाभ मिल सकता है।

लेखन, मीडिया, मनोरंजन से जुड़े लोगों को अपने विचारों को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम-संबंधों में अपनी भावनाएं साफ-साफ कहें। बिना पूरी जानकारी के केवल उत्साह में आकर निवेश करने से बचें।

उपाय: आप प्रेम और धन से जुड़े मामलों में आगे बढ़ते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

कर्क राशि (Cancer)

गोचर के प्रभाव से परिवार, घर, संपत्ति और मानसिक शांति पर ध्यान अधिक रहेगा। पारिवारिक चर्चाओं में विचारों का मतभेद सामने आ सकता है। शांत रहें और दूसरों की बात ध्यान से सुनें।

यदि आप मकान खरीदने, घर की मरम्मत या जगह बदलने की सोच रहे हैं, तो पहले लागत और कागजातों की जांच कर लें। काम-काज की जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा, इसलिए काम और परिवार के बीच संतुलन बनाएं।

उपाय: आप परिवार और घर-संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

सिंह राशि (Leo)

सूर्यदेव स्वाति नक्षत्र से गुजरेंगे। इससे बातचीत, छोटी यात्राओं, भाई-बहनों और व्यक्तिगत कोशिशों पर असर पड़ेगा। आप अपने विचार रखने और चर्चाओं में आगे रहने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

आपका आत्मविश्वास जिद्दीपन में न बदले, इसका ध्यान रखें। काम की जगह पर अपने निर्देश स्पष्ट रखें और महत्वपूर्ण कागजात जांच कर ही आगे बढ़ाएं। यात्रा की योजना हो तो समय और व्यवस्था की दोबारा जांच कर लें।

उपाय: आप अपनी बात रखते समय या योजनाएं बनाते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

कन्या राशि (Virgo)

आपको अपने धन, बचत, परिवार की जिम्मेदारियों और बातचीत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। यह समय खर्चों की आदतों को देखने और सही वित्तीय योजना बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

यदि कोई भुगतान या लेन-देन रुका है, तो उसे व्यवस्थित करें। परिवार में पैसों की बात करते समय धीरज रखें। काम की जगह पर अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा करने पर ध्यान दें।

उपाय:आप अपनी बचत और पैसों से जुड़े मामलों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

यह भी पढ़ें- बुध वक्री 2026: 24 अक्टूबर से 20 दिन तक हर फैसला सोच-समझकर लें, इन 3 राशियों के पैसों पर मंडरा रहा है खतरा

यह भी पढ़ें- दिन भर की थकान के बाद भी उड़ जाती है रातों की नींद? 4 ग्रहों का बुरा असर बिगाड़ रहा है आपकी सेहत

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com