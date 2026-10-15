दिन भर की थकान के बाद भी उड़ जाती है रातों की नींद? 4 ग्रहों का बुरा असर बिगाड़ रहा है आपकी सेहत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हममें से अधिकतर लोग जब दिन भर की थकान मिटाने के लिए रात को सोने जाते हैं, तो आंखों से नींद पूरी तरह गायब रहती है। आपका शरीर भारी, थका हुआ और आराम करने के लिए भले ही बेताब क्यों न हो, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहता है। पूरी रात रील देखते, छत को घूरते और तमाम तरह की बातों को सोचने में गुजर जाता है। हममें से अधिकतर लोगों के साथ ये समस्या जानी-पहचानी लग सकती है।

लाखों लोग अनिद्रा, मन बैचेन और बार-बार आने वाले बुरे सपने का सामना कर रहे हैं। भले ही मेडिकल, नेचुरल और जीवनशैली से जुड़े कारक इसमें अहम योगदान निभाते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इस समस्या के पीछे अदृश्य ग्रहों का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है जो हमारी दिनचर्या, भावनात्मक संतुलन और अवचेतन मन पर नकारात्मक असर दिखा सकता है।

नींद न आने के पीछे कौन-कौन से ग्रह वैदिक ज्योतिष का मानना है कि, नींद सिर्फ एक जैविक क्रिया ही नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था है जो कुंडली के बारहवें भाव, चंद्रमा, राहु, केतु और शनि द्वारा कंट्रोल होती है।

जब ये ग्रह पीड़ित, वक्री या खराब स्थिति में हों तो वे मानसिक स्थिति पर गंभीर असर दिखाने के साथ मन में चलने वाली भावना को प्रभावित कर सकते हैं जिस वजह से व्यक्ति को नींद में कमी की समस्या देखने को मिलती है।

नींद न आने के पीछे ज्योतिषी कारण वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावना, मानसिक शांति, अंतर्ज्ञान और नींद का कारक माना जाता है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा की स्थिति हमारी नींद को प्रभावित करती है। जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर, सूर्य अस्त, राहु, शनि या मंगल जैसे ग्रह कमजोर हो, तो मन में भावनाएं अनियंत्रित हो सकती है। व्यक्ति को हर काम में उलझन का सामना करना पड़ सकता है। मन उदास और उलझन होने के कारण सोने की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान नींद में गड़बड़ी, लगातार अधिक सोचना, रोशनी बंद करते ही तीव्र चिंता और मनोदशा में उतार-चढ़ावा का सामना करना पड़ सकता है।

राहु का असर राहु जिसे एक छाया ग्रह माना जाता है जो भ्रम, जुनून, किसी बात का डर और अधूरी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। राहु स्वाभाविक रूप से अंधेरे में पनपता है, जिससे देर रात के समय इसकी ऊर्जा असाधारण रूप से शक्तिशाली हो जाती है।

जब शक्तिशाली अनियंत्रित या कमजोर राहु चंद्रमा पर नजर डालता है, तो नींद संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा व्यक्ति बिना कारण के देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, अंधेरे में अचानक मन घबरा सकता है, भविष्य को लेकर बार-बार चिंता सता सकती है।

शनि का असर ज्योतिषीय मान्यताओं में शनि को अनुशासन, विलंब, भारी जिम्मेदारी, सीमाओं और कर्मों में भारी का सामना करना पड़ सकता है। राहु की अराजक चिंता से उलट कमजोर शनि मन को भारी करने का काम करता है। इस दौरान व्यक्ति को तनाव ग्रस्त अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान व्यक्ति को असफलताओं, आर्थिक चुनौती, पेशेवर जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

12वें भाव में गड़बड़ी वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, कुंडली का 12वां भाव नींद, शयनकक्ष, विश्राम, एकांत, अवचेतन मन और आध्यात्मिक मुक्ति का कारक माना जाता है। अगर मंगल, राहु और शनि जैसे आक्रामक या अशुभ ग्रह बारहवें भाव में स्थित हों या उस पर नजर डालें तो 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति को बार-बार अचानक नींद खुलने, डरावने सपने आना, नींद में लकवा, तेज धड़कन के साथ सुबह के समय ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।

केतु का असर केतु जिसे ज्योतिष शास्त्र में अति-आध्यात्मिकता, पूर्वजन्म की प्रतिभाओं, गहरे वैराग्य, रहस्यवाद और तृतीय नेत्र का प्रतीक माना जाता है। अन्य ग्रहों की तुलना में केतु बेचैनी और कष्ट का कारण बनते हैं। केतु आपको चेतना की उच्च अवस्थाओं में ले जाकर नींद पर गंभीर असर दिखाता है।

इन व्यक्तियों की कुंडली में केतु की महादशा, अंतर्दशा या बारहवें भाव में केतु की प्रबल स्थिति होती है, वे अक्सर ब्रह्म मुहूर्त (सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच) में स्वाभाविक रूप से जाग जाते हैं। यह वह समय होता है जब भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है।

व्रकी या अस्त बुध का असर बुध ग्रह जिसका संबंध बुद्धि, तार्किक सोच, वाणी और तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। जब कुंडली में बुध पीड़ित होता है या व्रकी चाल में तो दिमाग अपनी क्षमता को धीमा कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति को वाणी और बुद्धि के इस्तेमाल में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। बुध प्रभावित होने से व्यक्ति खुद को हमेशा थका हुआ, आत्मविश्वास में कमी और लगातार आने वाले विचार में खुद को फंसा हुआ पाता है।