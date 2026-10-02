धर्म डेस्क, नई दिल्ली। एक पूरे दिन के लिए चुप रहना और कुछ भी न बोलना आसान नहीं होता है। लेकिन यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएं, तो आपको इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि मौन रहने से बुध ग्रह मजबूत होता है। इस ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है।

व्यक्ति की बोलचाल, सोचने-समझने की क्षमता और निर्णय लेने के तरीके पर बुध का प्रभाव माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर कुंडली में बुध कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति को बातचीत, निर्णय और कामकाज से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में बुध ग्रह से जुड़े उपाय करने की सलाह दी जाती है। इन्हीं उपायों में मौन धारण करना भी एक उपाय है। माना जाता है कि कुछ समय के लिए मौन रहने से वाणी पर नियंत्रण आता है, जिससे बुध की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। इसके और भी कई फायदे हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं।

मौन रहने से बुध ग्रह कैसे मजबूत होता है? बुध को वाणी और संचार का ग्रह माना गया है। दिनभर जरूरत से ज्यादा बोलना, बिना सोचे कुछ कह देना या बेवजह की बहस में पड़ना व्यक्ति के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। मौन रहने का अभ्यास व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सिखाता है। इससे मन को शांत रखने और सोच-समझकर बोलने की आदत विकसित हो सकती है। ज्‍योतिष शास्‍त्र के अनुसार, इसका सकारात्मक प्रभाव बुध से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ता है।

सोचने और निर्णय लेने की क्षमता होती है बेहतर जब व्यक्ति कुछ समय के लिए चुप रहता है, तो उसे अपनी बात कहने के बजाय दूसरों को सुनने और परिस्थितियों को समझने का मौका मिलता है। इससे मन को शांति मिलती है। बुध बुद्धि और तर्क का कारक माना जाता है। इसलिए मौन रहने से व्यक्ति को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने पड़ता। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले कुछ समय शांत रहना सोच को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है।

बेवजह की बातों से बचाता है मौन कई बार व्यक्ति बिना सोचे बोल देता है और बाद में उसे अपनी बात का पछतावा होता है। खासतौर पर गुस्से या बहस के दौरान बोले गए शब्द रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं। मौन रहने का अभ्यास व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सिखाता है। इससे चुगली, बहस और अनावश्यक बातचीत से दूरी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।