हाउसहेल्प का अपमान करने से नाराज हो जाते हैं ये ग्रह, जीवन में आती हैं कई समस्याएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी को लगभग घरों में हाउसहेल्‍प की जरूरत पड़ती है, मगर कई बार कुछ लोगों का व्‍यवहार इन लोगों के साथ अच्‍छा नहीं होता है। ज्‍योतिषशास्‍त्र में इन लोगों को बहुत ही महत्‍वपूर्ण बताया गया है। उनके साथ सम्मान और अच्छे व्यवहार से पेश आना मानवीय दृष्टि से तो जरूरी है ही । साथ ही, ज्योतिष शास्त्र में भी कर्मचारियों, सेवकों और घर के काम में हाथ बंटाने वाले लोगों के साथ कुछ ग्रहों को जोड़ा गया है।

ज्योतिष शास्‍त्र के अनुसार, घरेलू कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने, उनका मेहनताना रोकने या उनके साथ अन्याय करने से शनि और बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव की स्थिति बन सकती है। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्‍य। शनि को माना जाता है श्रम और सेवा का कारक ज्योतिष शास्‍त्र में शनि ग्रह को कर्म, मेहनत, न्याय, अनुशासन और सेवा से संबंधित माना जाता है। मेहनत करने वाले लोगों, मजदूरों और कर्मचारियों को भी शनि से जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण माना जाता है कि किसी कर्मचारी के साथ अन्याय करना, उसकी मेहनत का उचित मूल्य न देना या जानबूझकर उसे अपमानित करना शनि ग्रह को नाराज कर देता है। ज्योतिष शास्‍त्र के अनुसार, शनि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं। इसलिए दूसरों के श्रम का सम्मान करना और उनके अधिकारों के साथ न्याय करना महत्वपूर्ण माना गया है।

शनि के अशुभ प्रभाव ज्योतिषीय मान्यताओं में कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के कर्म शनि के सिद्धांतों के विपरीत होते हैं, तो जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं। आर्थिक परेशानियां, काम में रुकावट, बार-बार असफलता या अनावश्यक तनाव जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं।