बुध वक्री 2026: 24 अक्टूबर से 20 दिन तक हर फैसला सोच-समझकर लें, इन 3 राशियों के पैसों पर मंडरा रहा है खतरा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 24 अक्टूबर 2026 को बुधदेव तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 13 नवंबर 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। ज्योतिष में बुधदेव को बुद्धि, व्यापार, बातचीत और निर्णय लेने का कारक माना जाता है। तुला राशि संतुलन और साझेदारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

वक्री स्थिति के दौरान काम-काज, धन और रिश्तों के मामलों में पुरानी बातों पर दोबारा विचार करने, गलतियों को सुधारने और रुके हुए कामों को पूरा करने की जरूरत होती है। वृषभ और कन्या राशि के लोगों को अपनी पुरानी योजनाओं की समीक्षा करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि अन्य राशियों को बातचीत और महत्वपूर्ण वादों पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आइए आपको बताते हैं वक्री बुध मेष से कन्या राशि तक के लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं।

मेष राशि बुधदेव आपके सप्तम भाव में वक्री होंगे। इससे विवाह, व्यापार की साझेदारियों और व्यावसायिक समझौतों पर ध्यान बढ़ेगा। किसी साथी के साथ पुरानी चर्चा फिर से शुरू हो सकती है, जिससे किसी अधूरे मामले को सुलझाने का अवसर मिलेगा। मतभेदों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। व्यापारिक सौदे में दोनों पक्षों को अपनी जिम्मेदारियां स्पष्ट समझनी चाहिए।

ध्यान रखें: किसी भी नए वादे से पहले व्यापारिक समझौतों और लंबित बातचीत की अच्छी तरह समीक्षा करें। वृषभ राशि बुधदेव आपके छठे भाव में वक्री होंगे। इससे काम-काज, स्पर्धा, उधारी और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर ध्यान जाएगा। आपको दफ्तर में किसी पुराने रुके काम को पूरा करने या पहले हुई गलती को सुधारने का मौका मिल सकता है। अपने बजट और पैसे चुकाने की योजनाओं को दोबारा जांचें। पैसे उधार लेने से पहले चुकाने की सही रणनीति बनाएं।

ध्यान रखें: पुरानी योजनाओं को दोबारा व्यवस्थित करने पर ध्यान दें और सहकर्मियों के साथ फालतू बहस से बचें। मिथुन राशि बुधदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव में वक्री होंगे। यह गोचर आपको अपने पुराने फैसलों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। पढ़ाई, विचार और प्रेम-संबंधों में ध्यान देने की जरूरत होगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की योजना को दोबारा देख सकते हैं। कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोग किसी अधूरे प्रोजेक्ट पर वापस लौट सकते हैं।

ध्यान रखें: अधूरी जानकारी या अफवाहों के आधार पर कोई भी नया वित्तीय कदम उठाने से बचें। कर्क राशि बुधदेव आपके चतुर्थ भाव में वक्री होंगे। आपको घर, संपत्ति, वाहन और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जमीन या मकान से जुड़ा कोई रुका हुआ मामला अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और स्पष्टता मांग सकता है। दफ्तर में व्यक्तिगत चिंताओं को अपने काम पर हावी न होने दें।

ध्यान रखें: किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले सभी कागजात जांच लें और परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करें। सिंह राशि बुधदेव आपके तृतीय भाव में वक्री होंगे। इससे बातचीत, छोटी यात्राओं, कागजी काम और संपर्कों पर ध्यान बढ़ेगा। कोई पुराना प्रस्ताव या चर्चा फिर से शुरू हो सकती है, जो आगे बढ़ने का नया मौका दे सकती है। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जांच लें। यात्रा या मुलाकातों के समय का खास ध्यान रखें।