Budh Vakri 2026 बुधदेव की वक्री चाल से बदलेगी इन राशियों की किस्मत, रुके हुए काम होंगे पूरे

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 24 अक्टूबर 2026 को बुद्धि और वाणी के कारक बुधदेव तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 13 नवंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को व्यापार, बातचीत, तर्क और निर्णय क्षमता का स्वामी माना गया है, जबकि तुला राशि संतुलन, न्याय और साझेदारी का प्रतीक है। ऐसे में बुध का वक्री होना जीवन के कई क्षेत्रों में पुनर्विचार का संकेत देता है।

इस दौरान नौकरी-व्यापार, धन-लेनदेन और रिश्तों से जुड़े पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी। रुके हुए काम फिर सामने आ सकते हैं और गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलेगा। वृषभ, कर्क, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए पुरानी योजनाओं को ठीक करने के अच्छे योग बन रहे हैं, जबकि अन्य राशियों को बातचीत, अनुबंध और वादों में विशेष सावधानी रखनी होगी।

तुला राशि: बुधदेव आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में वक्री होंगे। इससे आपके व्यक्तिगत फैसलों, आत्मविश्वास और बातचीत के तरीके पर असर पड़ेगा। आप अपने किसी लक्ष्य या खुद को प्रस्तुत करने के तरीके पर दोबारा विचार कर सकते हैं। यह योजनाओं को बदलने, गलतियां सुधारने और पुराने वादों की समीक्षा करने का अच्छा समय है।

ध्यान रखें:अनिश्चितता महसूस होने पर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, पहले महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अच्छी तरह जांच लें। वृश्चिक राशि: बुधदेव आपके द्वादश भाव में वक्री होंगे। इससे खर्चों, बाहर के संपर्कों, गोपनीय विषयों और अधूरे कामों पर ध्यान जाएगा। किसी पुराने वित्तीय वादे पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। बिना वजह पैसे खर्च करने से बचें और निजी जानकारी किसी से साझा करते समय सावधानी रखें।

ध्यान रखें: अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से पहले अपने पुराने रुके हुए कामों को पूरा करें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। धनु राशि: बुधदेव आपके एकादश भाव में वक्री होंगे। इससे आपकी आय, संपर्कों और लंबे समय के लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ेगा। कोई पुराना परिचित आपके पास नया प्रस्ताव लेकर आ सकता है। आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से अवसर दे सकता है। वित्तीय ब्योरे की अच्छी तरह जांच करें ताकि उम्मीदें सही रहें।

ध्यान रखें: पुराने संपर्कों से दोबारा जुड़ते समय पैसों से जुड़े वादों में पूरी सावधानी बरतें। मकर राशि: बुधदेव आपके दशम भाव में वक्री होंगे। इससे आपके करियर और काम-काज की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित होगा। आपको दफ्तर में किसी पुराने काम को दोबारा देखने, गलती सुधारने या पूर्व में लिए गए फैसले पर विचार करने को कहा जा सकता है। काम में देरी से परेशान होने के बजाय उसकी गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दें।