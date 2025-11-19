Chandra Gochar 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या से इन राशियों की लाइफ में आएगा बदलाव, मानसिक तनाव से मिलेगा छुटकारा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार 20 नवंबर को अगहन माह की अमावस्या तिथि है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। साथ ही अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ज्योतिषियों की मानें तो मार्गशीष माह की अमावस्या तिथि पर मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से तुला और मकर राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही मानसिक विकार से भी मुक्ति मिलेगी।

चंद्र गोचर 2025 मन के कारक चंद्र देव 20 नवंबर को सुबह 04 बजकर 13 मिनट पर तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में चंद्र देव अगले दो दिनों तक रहेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे।

तुला राशि तुला राशि के स्वामी सुखों के कारक शुक्र देव हैं और आराध्या देवी मां दुर्गा हैं। इस राशि को शनि देव शुभ फल देते हैं। इसके लिए तुला राशि के जातक सेवा क्षेत्र में बेहतर करते हैं इसके साथ ही तुला राशि के जातक प्रतिभा के धनी होते हैं। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से तुला राशि के जातकों की कोई बड़ी मनोकामना पूरी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। अपनों का साथ मिलेगा। घर पर शुभ कार्य होंगे। किसी विशेष काम में सफलता मिलेगी। अधूरे काम पूरे होंगे। घर पर मेहमानों का आगमन होगा।