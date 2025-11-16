Chandra Gochar 2025: इन राशियों के जीवन में आएगा बदलाव, जॉब और बिजनेस की परेशानी होगी दूर

Language
    17 नवंबर को अगहन माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पर सोम प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस शुभ दिन चंद्र देव के राशि परिवर्तन से कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। कन्या राशि के जातकों को व्यापार में सफलता और आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं धनु राशि वालों को नौकरी में तरक्की, धन लाभ और मानसिक शांति प्राप्त होगी। यह व्रत मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है।  

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 17 नवंबर को अगहन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। सोमवार के दिन पड़ने के चलते यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस व्रत के पुण्य-प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है।

    ज्योतिषियों की मानें तो सोम प्रदोष व्रत के दिन मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। जॉब और बिजनेस से संबंधित परेशानी दूर हो सकती है। आइए, इसके बारे में जानते हैं-

    कन्या राशि

    6

    कन्या राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार और व्यापार के दाता बुध देव हैं और आराध्य भगवान गणेश हैं। इस राशि को बुध देव शुभ फल देते हैं। इसके लिए कन्या राशि के जातक बिजनेस में बेहतर करते हैं। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से कन्या राशि के जातकों को बिजनेस में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। मनचाही मुराद पूरी होगी। किसी विशेष काम में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

    धनु राशि

    9

    चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से धनु राशि के जातकों के जीवन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बिगड़े काम बनेंगे। जॉब की परेशानी दूर होगी। प्रमोशन के योग हैं। व्यस्तता भरा समय रह सकता है। धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। पार्टनर का साथ मिल सकता है। कोई बड़ी मनोकामना पूरी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी। घर पर मेहमानों का आगमन होगा। चिंता और तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। मार्गशीर्ष अमावस्या तक कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

