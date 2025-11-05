Surya Gochar 2025: सूर्य गोचर से इन 2 राशियों की चमकेगी किस्मत, बिजनेस में मिलेगा दोगुना लाभ
मार्गशीर्ष माह 6 नवंबर से शुरू होगा, जो भगवान कृष्ण को प्रिय है। इस माह में सूर्य देव अपनी चाल बदलेंगे, जिससे कन्या और तुला राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। कन्या राशि वालों को आत्मविश्वास, दक्षता और व्यापार में लाभ मिलेगा, जबकि तुला राशि वालों को करियर में सफलता, पद-प्रतिष्ठा और धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। दोनों राशियों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना और दान करना शुभ रहेगा।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरूवार 06 नवंबर को मार्गशीर्ष यानी अगहन माह की शुरुआत होगी। यह महीना जगत के पालनहार भगवान कृष्ण को प्रिय होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। अगहन महीने में कई प्रमुख व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं।
ज्योतिषियों की मानें तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर आत्मा के कारक सूर्य देव अपनी चाल बदलेंगे। सूर्य देव की चाल बदलने से दो राशि के जातकों को मनमुताबिक सफलता मिलेगी। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-
कन्या राशि
सूर्य देव की चाल बदलने से कन्या राशि के जातक लाभान्वित हो सकते हैं। ईश्वर में आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। अगर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे, तो आपको धन संबंधी परेशानी हो सकती है। काम में दक्षता आएगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। मनोरंजन के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। यात्रा के योग बनेंगे। तांबा, सोना और धातुओं से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को दोगुना लाभ होगा। हालांकि, आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। पानी अधिक पिएं। रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। साथ ही लाल रंग की चीजों का दान करें।
तुला राशि
वर्तमान समय में सूर्य देव तुला राशि में विराजमान हैं। सूर्य देव की कृपा से आपके स्वभाव में उदारता आएगी। आपके भाई-बहन को भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी मित्रता अच्छे लोगों से हो सकती है। करियर और कारोबार में मनमुताबिक सफलता मिलेगी। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। उनके साथ रिश्ते मधुर होंगे। पिता जी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। हालांकि, कई बार आप आलसी और विवेकहीन महसूस कर सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को धन लाभ हो सकता है। खासकर, पशु से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को लाभ हो सकता है।
यह भी पढ़ें- Surya Gochar 2025: आत्मा के कारक सूर्य देव जल्द करेंगे राशि परिवर्तन, इन लोगों को जॉब में मिलेगी सफलता
यह भी पढ़ें- Vrishchika Sankranti 2025 Date: कब है वृश्चिक संक्रांति? यहां नोट करें सही तिथि और शुभ मुहूर्त
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।