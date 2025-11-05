Surya Gochar 2025: सूर्य गोचर से इन 2 राशियों की चमकेगी किस्मत, बिजनेस में मिलेगा दोगुना लाभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरूवार 06 नवंबर को मार्गशीर्ष यानी अगहन माह की शुरुआत होगी। यह महीना जगत के पालनहार भगवान कृष्ण को प्रिय होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। अगहन महीने में कई प्रमुख व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं।

ज्योतिषियों की मानें तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर आत्मा के कारक सूर्य देव अपनी चाल बदलेंगे। सूर्य देव की चाल बदलने से दो राशि के जातकों को मनमुताबिक सफलता मिलेगी। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

कन्या राशि सूर्य देव की चाल बदलने से कन्या राशि के जातक लाभान्वित हो सकते हैं। ईश्वर में आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। अगर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे, तो आपको धन संबंधी परेशानी हो सकती है। काम में दक्षता आएगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। मनोरंजन के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। यात्रा के योग बनेंगे। तांबा, सोना और धातुओं से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को दोगुना लाभ होगा। हालांकि, आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। पानी अधिक पिएं। रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। साथ ही लाल रंग की चीजों का दान करें।