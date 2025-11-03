Language
    Surya Gochar 2025: आत्मा के कारक सूर्य देव जल्द करेंगे राशि परिवर्तन, इन लोगों को जॉब में मिलेगी सफलता

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    16 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति मनाई जाएगी, जब सूर्य देव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य देव की पूजा और दान का विशेष महत्व है। ज्योतिषियों के अनुसार, सूर्य के इस राशि परिवर्तन से कई राशियों को करियर में सफलता मिलेगी और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलेगी, खासकर कुंभ और मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा।

    Shukra Gochar 2025: 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, रविवार 16 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति है। यह पर्व सूर्य देव के वृश्चिक राशि में गोचर करने के अवसर पर मनाया जाता है। वृश्चिक संक्रांति के दिन बड़ी संख्या में साधक गंगा समेत उनकी सहायक नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा और साधना करते हैं। साथ ही पूजा, जप-तप और दान करते हैं।

    surya dev

    ज्योतिषियों की मानें तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को करियर में मनमुताबिक सफलता मिलेगी। साथ ही जीवन में व्याप्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

    सूर्य गोचर 2025 (Surya Gochar 2025)

    आत्मा के कारक सूर्य देव 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन दोपहर 01 बजकर 37 मिनट पर सूर्य देव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में सूर्य देव 15 दिसंबर तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में गोचर करेंगे।

    कुंभ राशि

    सूर्य देव के वृश्चिक राशि में गोचर करने से कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। सूर्य देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपकी प्रसिद्धि फैल सकती है। जॉब में सफलता मिलेगी। लीडरशिप वाले गुणों का विकास होगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिल सकता है। आपके स्वभाव में उदारता और कुशलता आएगी। पिता जी के साथ संबंध मधुर होंगे। पिता जी की सेवा और सम्मान करने से लाभ मिलेगा। माता जी का ख्याल रखें। शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी।

    मीन राशि

    सूर्य देव के वृश्चिक राशि में गोचर करने से मीन राशि के जातकों को यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार से लगाव बढ़ेगा। आप आने वाले समय में टीम को लीड कर सकते हैं। आपमें सदाचार की भावना जागृत होगी। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। विशेष क्षेत्र में आपको विद्या हासिल हो सकती है। आपका संबंध कानून या कानून से संबंधित क्षेत्र से हो सकता है। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। सूर्य की स्थिति आपको लाभ प्रदान करेगी। उच्चा शिक्षा हासिल करने में आप सफल होंगे। सूर्य देव की पूजा करने से करियर में सफलता मिलेगी। कुछ नया करने की प्लानिंग करेंगे। सूर्य देव की कृपा बनी रहेगी। समय का सदुपयोग करें। जीवन में तरक्की और उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे।

