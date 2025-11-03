Surya Gochar 2025: आत्मा के कारक सूर्य देव जल्द करेंगे राशि परिवर्तन, इन लोगों को जॉब में मिलेगी सफलता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, रविवार 16 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति है। यह पर्व सूर्य देव के वृश्चिक राशि में गोचर करने के अवसर पर मनाया जाता है। वृश्चिक संक्रांति के दिन बड़ी संख्या में साधक गंगा समेत उनकी सहायक नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा और साधना करते हैं। साथ ही पूजा, जप-तप और दान करते हैं।

ज्योतिषियों की मानें तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को करियर में मनमुताबिक सफलता मिलेगी। साथ ही जीवन में व्याप्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं- सूर्य गोचर 2025 (Surya Gochar 2025) आत्मा के कारक सूर्य देव 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन दोपहर 01 बजकर 37 मिनट पर सूर्य देव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में सूर्य देव 15 दिसंबर तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में गोचर करेंगे।

कुंभ राशि सूर्य देव के वृश्चिक राशि में गोचर करने से कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। सूर्य देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपकी प्रसिद्धि फैल सकती है। जॉब में सफलता मिलेगी। लीडरशिप वाले गुणों का विकास होगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिल सकता है। आपके स्वभाव में उदारता और कुशलता आएगी। पिता जी के साथ संबंध मधुर होंगे। पिता जी की सेवा और सम्मान करने से लाभ मिलेगा। माता जी का ख्याल रखें। शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी।