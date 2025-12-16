Surya Gochar 2025: धनु में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव, बदलने वाली है इन 4 राशियों के जीवन की दिशा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Sun Transit in Sagittarius 2025: 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक सोच को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। सूर्य का यह परिवर्तन खास तौर पर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के जीवन पर असर डालेगा।

इस दौरान किसी को गुरुजनों और प्रभावशाली लोगों से मार्गदर्शन मिल सकता है, तो किसी के लिए यह समय आत्मचिंतन और पुराने बोझ छोड़ने का संकेत देगा। सूर्य की दृष्टि अलग-अलग भावों पर पड़ने से रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर इन राशियों के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है और कौन-से उपाय अपनाने से इसका सकारात्मक प्रभाव बढ़ाया जा सकता है।

धनु (Sagittarius)- धनु राशि में सूर्य गोचर- 16 दिसंबर 2025 सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व और आध्यात्मिक स्पष्टता बढ़ाता है। आपको बड़ों या गुरुजनों से मार्गदर्शन मिल सकता है। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे साझेदारी और सार्वजनिक संबंध प्रभावित होंगे। प्रभावशाली लोगों से लाभ संभव है।

उपाय: प्रतिदिन सूर्योदय के समय “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें। मकर (Capricorn)- धनु राशि में सूर्य गोचर- 16 दिसंबर 2025 सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आत्मचिंतन, आध्यात्मिक एकांत और पुराने बोझ छोड़ने की प्रेरणा देता है। सूर्य की दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी, जिससे अनुशासित दिनचर्या के जरिये शत्रुओं और स्वास्थ्य समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है।

उपाय: जरूरतमंदों को भोजन दान करें और अनावश्यक विवाद से बचें। कुंभ (Aquarius)- धनु राशि में सूर्य गोचर- 16 दिसंबर 2025 सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर साझेदारी और सामाजिक संपर्कों से लाभ दिला सकता है। हालांकि, रिश्तों में अहंकार से बचना जरूरी होगा। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो रचनात्मकता और शिक्षा के लिए अनुकूल है।