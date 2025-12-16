Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Surya Gochar 2025: धनु में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव, बदलने वाली है इन 4 राशियों के जीवन की दिशा

    By Digital DeskEdited By: Shraddha Pandey
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:57 PM (IST)

    16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक सोच मजबूत होगी। जानते हैं कि यह गोचर विशेष रूप से कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    Surya Gochar 2025: सूर्य गोचर 2025

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Sun Transit in Sagittarius 2025: 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक सोच को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। सूर्य का यह परिवर्तन खास तौर पर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के जीवन पर असर डालेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान किसी को गुरुजनों और प्रभावशाली लोगों से मार्गदर्शन मिल सकता है, तो किसी के लिए यह समय आत्मचिंतन और पुराने बोझ छोड़ने का संकेत देगा। सूर्य की दृष्टि अलग-अलग भावों पर पड़ने से रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर इन राशियों के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है और कौन-से उपाय अपनाने से इसका सकारात्मक प्रभाव बढ़ाया जा सकता है।

    धनु (Sagittarius)- धनु राशि में सूर्य गोचर- 16 दिसंबर 2025

    Dhanu Rashi

    सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व और आध्यात्मिक स्पष्टता बढ़ाता है। आपको बड़ों या गुरुजनों से मार्गदर्शन मिल सकता है। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे साझेदारी और सार्वजनिक संबंध प्रभावित होंगे। प्रभावशाली लोगों से लाभ संभव है।

    उपाय: प्रतिदिन सूर्योदय के समय “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें।

    मकर (Capricorn)- धनु राशि में सूर्य गोचर- 16 दिसंबर 2025

    Makar Rashi

    सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आत्मचिंतन, आध्यात्मिक एकांत और पुराने बोझ छोड़ने की प्रेरणा देता है। सूर्य की दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी, जिससे अनुशासित दिनचर्या के जरिये शत्रुओं और स्वास्थ्य समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है।

    उपाय: जरूरतमंदों को भोजन दान करें और अनावश्यक विवाद से बचें।

    कुंभ (Aquarius)- धनु राशि में सूर्य गोचर- 16 दिसंबर 2025

    Kumbh Rashi

    सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर साझेदारी और सामाजिक संपर्कों से लाभ दिला सकता है। हालांकि, रिश्तों में अहंकार से बचना जरूरी होगा। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो रचनात्मकता और शिक्षा के लिए अनुकूल है।

    उपाय: पिता या गुरुजनों का सम्मान करें और सूर्य को अर्घ्य दें।

    मीन (Pisces)- धनु राशि में सूर्य गोचर- 16 दिसंबर 2025

    Meen Rashi

    सूर्य आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर कार्य-जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी। सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिससे भावनात्मक बेचैनी हो सकती है। काम और घर के बीच संतुलन बनाए रखें।

    उपाय: प्रतिदिन ध्यान करें और मानसिक शांति के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें।

    यह भी पढ़ें- Surya Gochar 2025: सूर्य के धनु राशि में गोचर से सिंह से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आएंगे ये बदलाव

    यह भी पढ़ें- Surya Gochar 2025: सूर्यदेव ने धनु राशि में किया गोचर, यहां पढ़ें मेष से कर्क राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com