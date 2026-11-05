Shukra Vakri 2026: धनतेरस के दिन कन्या राशि में वक्री होंगे शुक्रदेव, इन राशियों की जिंदगी में आएंगे बड़े बदलाव!

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव को धन, वैभव, प्रेम, विवाह, सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। जब भी शुक्रदेव की चाल में बदलाव होता है, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। 6 नवंबर 2026 को शुक्रदेव कन्या राशि में वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र की इस उल्टी चाल का असर किसी के प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों पर पड़ सकता है, तो किसी के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों के लिए पुराने अवसर दोबारा सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ को फैसले लेते समय सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं शुक्र के वक्री होने से मेष से मीन तक सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

तुला राशि: शुक्रदेव आपकी राशि से बारहवें भाव में वक्री होंगे। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं। यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विदेश यात्रा, व्यक्तिगत स्थान, विश्राम और निजी मामलों पर ध्यान दिया जा सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। आप रिश्तों में भावनात्मक दूरी या अनिश्चितता का अनुभव भी कर सकते हैं। अपने पुराने मतभेदों को अपनी मन की शांति भंग न करने दें।

लाभ: विदेश यात्रा, विश्राम और निजी मामलों पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। ध्यान रखें: खर्चे बढ़ने से वित्तीय अनुशासन टूटेगा और भावनात्मक दूरी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि: शुक्रदेव आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में वक्री होंगे। यह भाव आय, लाभ, दोस्तों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कोई पुराना पेशेवर संपर्क कोई अवसर ला सकता है, या कोई पिछली योजना फिर से महत्वपूर्ण हो सकती है। व्यापारिक प्रस्तावों और वित्तीय व्यवस्थाओं की सावधानीपूर्वक जांच करें। दोस्तों के साथ पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें। नए वादे करने से पहले अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर दोबारा विचार करें।

लाभ: पुराने पेशेवर संपर्कों से नए और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। ध्यान रखें: दोस्तों के साथ पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता की कमी खटकेगी। धनु राशि: शुक्रदेव आपकी राशि से दसवें भाव में वक्री होंगे। करियर, व्यापार और पेशेवर प्रतिष्ठा ध्यान के मुख्य केंद्र बन सकते हैं। आपको सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। कोई पुराना प्रोजेक्ट समीक्षा के लिए वापस आ सकता है। आपको अपने पहले के किसी पेशेवर फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अपने विकल्पों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें।

लाभ: पुराने प्रोजेक्ट की समीक्षा से करियर में प्रतिष्ठा मजबूत होगी। ध्यान रखें: सहकर्मियों से तालमेल बिगड़ने और नौकरी बदलने में बाधा आएगी। मकर राशि: शुक्रदेव आपकी राशि से नौवें भाव में वक्री होंगे। उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, धार्मिक गतिविधियां और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण हो सकता है। यात्रा या शिक्षा की पिछली योजना में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। आपके पिता या किसी मार्गदर्शक से विचारों का मतभेद हो सकता है। कुछ नया शुरू करने से पहले सभी आवश्यक जानकारी जुटा लें और अपनी योजनाओं के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करें।

लाभ: अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। ध्यान रखें: यात्रा योजनाओं में बदलाव और मार्गदर्शक से मतभेद उत्पन्न होंगे। कुंभ राशि: शुक्रदेव आपकी राशि से आठवें भाव में वक्री होंगे। साझा संपत्ति, बीमा, ऋण और जीवनसाथी के साथ वित्तीय जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। पुराने वित्तीय मामले फिर से सामने आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन की समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। पैसे उधार देने या किसी संयुक्त निवेश में शामिल होने से पहले जोखिमों और वित्तीय शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करें।