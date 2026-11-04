धनतेरस पर शुक्र गोचर और प्रदोष संयोग: पूजा-खरीदारी के लिए ढाई घंटे का शुभ मुहूर्त, पैसा और प्यार पर दिखेगा असर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की धनतेरस बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि 6 नवंबर 2026 को शुक्र देव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में वक्री होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र देव को कन्या राशि में नीच भाव का माना जाता है। शुक्र गोचर के असर से प्यार, शादी, पैसा, रिश्तों और व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

वैदिक ज्योतिष में शुक्र देव को प्यार, शादी, सुंदरता, सुख, कला, धन और भौतिक सुख-सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि उनकी स्थिति प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति और जीवन के कई क्षेत्रों पर असर दिखा सकती है। इसके अलावा 6 नवंबर को नवंबर महीने का पहला शुक्र पद्रोष व्रत भी है।

धनतेरस पर शुक्र गोचर का समय 6 नवंबर का दिन ज्योतिषीय और धार्मिक नजरिए से बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इसी दिन धनतेरस है और शुक्र गोचर भी। 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को भारतीय समय के हिसाब से करीब 1 बजकर 06 मिनट पर शुक्र देव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे।

धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस साल धनतेरस पर प्रदोष काल का समय शाम 5 बजकर 49 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। इस दौरान धनतेरस पूजा के लिए खरीदारी का सबसे उत्तम समय प्रदोष काल को ही माना गया है।