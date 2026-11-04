धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा से पहले जान लें ये जरूरी नियम, इस विधि से पूजन करने से होगी धन वर्षा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व धन, सुख-समृद्धि और आरोग्य का संदेश देता है। यह हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन जहां एक तरफ भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है, वहीं कुबेर देव की पूजा से भी जीवन में समृद्धि बनी रहती है।

इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन से कुबेर देव की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है।

वहीं कुबेर जी की पूजा के लिए कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। यही नहीं अगर आप सही विधि से पूजा करते हैं, तो पूजा का दोगुना फल मिलता है। धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा विधि धनतेरस के दिन कुबेर देव की पूजा करने के लिए आप इस विधि का पालन करेंगे, तो पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। सुबह सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई करें।

सुबह की नियमित पूजा करने के बाद घर के मंदिर में मौजूद सभी भगवानों की प्रतिमा को स्नान कराएं और शाम के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में एक चौकी स्थापित करें।

चौकी में लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें कुबेर देव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

इसके बाद भगवान कुबेर के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें फूल, अक्षत, चंदन, धूप और नैवेद्य अर्पित करें।

पूजा के दौरान मां लक्ष्मी का भी ध्यान करें और उनका भी पूजन करें। यदि आप धनतेरस पर लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर की एक साथ पूजा करेंगे, तो कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी।

इस दिन आप पूजा के समय भगवान कुबेर के ॐ कुबेराय नमः मंत्र का जाप कम से कम 11 बार जरूर करें। धनतेरस पर कुबेर जी की पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिशा धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा करते समय आपको दिशा का विशेष ध्यान देना चाहिए और भूलकर भी गलत दिशा में बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आइए जानें सही दिशा कौन सी है-