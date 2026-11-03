कुबेर देव का निकला हुआ पेट कोई मजाक नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सबक है

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार बेहद खास माना जाता है। इसे सुख-समृद्धि, आरोग्य (अच्छे स्वास्थ्य) और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस साल धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन मनाया जाना है।

जब हम दीवाली और धनतेरस के मौके पर मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेरदेव की पूजा करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, तो हम कुबेरदेव के अनोखे रूप के बारे में उन बातों को नजर अंदाज कर देते हैं, जो पैसों के मामले में काफी कुछ सिखाती है।

कुबेर देवता का पेट क्या दर्शाता है? भगवान कुबेर का निकला हुआ पेट सिर्फ उनकी शारीरिक बनावट ही नहीं, बल्कि यह जीवन में भरपूर सुख-समृद्धि, धन और संतुष्टि का प्रतीक माना जाता है। उनका पेट धन जमा करने और खुशहाली बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है।

जब इस पैसे को समझदारी के साथ निवेश किया जाता है, तो कंपाउंडिंग भी बढ़ती रहती है। इसलिए कुबेर का पेट धन का पहला नियम सिखाता है कि, इतना पैसा जमा करो कि कोई संकट भी तुम्हें तोड़ न सके।

कुबेर देव कौन हैं? हिंदू धार्मिक मान्यताओं में कुबेरदेव को अक्सर छोटे कद और साधारण रूप में दिखाया जाता है। भले ही उन्हें धन और सुख-समृद्धि का देवता कहा जाता है। उनका ऐसा रूप इस बात को दर्शाता है कि जो लोग असल मायने में अमीर होते हैं वो दुनिया के सामने अपनी दौलत दिखाने के बजाय दौलत बनाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

उनका साधारण रूप धन का दूसरा नियम बताता है कि, असली धन चुपचाप बनाया जाता है न कि जोर-शोर से दिखाय जाता है। मॉडर्न स्टीडज में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि, कई अमीर लोग अपनी जिंदगी साधारण तरीके से जीते हैं और समय के साथ काफी कैपिटल बनाते हैं।

कुबेर देव की गदा हमें याद दिलाती है कि पैसे को न केवल आकर्षित करना चाहिए, बल्कि उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन की रक्षा करना जानता है उसे कभी भी आर्थिक तंगी की समस्या नहीं सता सकती है।

कुबेरदेव का संबंध सिर्फ सोने से ही नहीं है, बल्कि वे अलग-अलग तरह की दौलत से भी जुड़े हैं, जिन्हें अष्ट निधियों के नाम से जाना जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी दौलत को अलग-अलग एसेट्स में निवेश करता है। कुबेर देवता के इस नियम को समझकर आप भी एक से ज्यादा इनकम सोर्स बना सकते हैं।