सूर्य का विशाखा नक्षत्र में बड़ा प्रवेश: 6 नवंबर से चमकेंगे इन 6 राशियों के सितारे, खुलेंगे तरक्की के नए द्वार!

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को सूर्यदेव विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर करियर, अधिकार, आत्मविश्वास, रिश्तों और व्यक्तिगत इच्छाओं में बदलाव ला सकता है।

विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पतिदेव हैं, जो दृढ़ संकल्प, बड़ी इच्छाओं और सफलता से जुड़े हैं। सूर्यदेव का यह गोचर लोगों को अधिक ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को आत्मविश्वास, नेतृत्व, अधिकार, सरकार, पिता, ऊर्जा और आत्म-सम्मान का प्रतीक माना जाता है। विशाखा वैदिक ज्योतिष का 16वां नक्षत्र है।

इसके स्वामी बृहस्पतिदेव हैं और इसके देवता इंद्र व अग्नि हैं। इसका प्रतीक विजय द्वार है, जो बड़ी इच्छाओं, दृढ़ संकल्प और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाता है। सूर्यदेव 20 नवंबर 2026 को अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने तक विशाखा नक्षत्र में ही रहेंगे।

मेष राशि (Aries) सूर्यदेव आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर करेंगे। रिश्तों, विवाह और व्यापारिक साझेदारियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। अपनी इच्छाओं और जीवनसाथी की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाए रखें। अधिक कठोर होने पर मतभेद हो सकते हैं। व्यापार करने वाले लोग साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें।

उपाय: आप साझेदारियों और व्यक्तिगत वादों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें। वृषभ राशि (Taurus) सूर्यदेव आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। रोजगार, प्रतियोगिता, ऋण और सेहत ध्यान देने के मुख्य क्षेत्र बन सकते हैं। काम की जगह पर अपनी क्षमता दिखाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। सहकर्मियों से विवाद से बचें और एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करें।

उपाय: आप काम के दबाव और वित्तीय वादों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें। मिथुन राशि (Gemini) सूर्यदेव आपकी राशि से पांचवें भाव में गोचर करेंगे। शिक्षा, कलात्मकता, प्रेम संबंधों और बच्चों से जुड़े मामले महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अति-आत्मविश्वास से बचें।

उपाय: आप निवेश और प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें। कर्क राशि (Cancer) सूर्यदेव आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। घर, परिवार, संपत्ति और मन की शांति पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आप रहने की व्यवस्था में सुधार या घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में रुचि ले सकते हैं। संपत्ति या पैसों के मामलों में परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद शांति से सुलझाएं।

उपाय: आप संपत्ति के फैसलों और घरेलू मामलों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें। सिंह राशि (Leo) सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर बातचीत, साहस, छोटी यात्राओं और व्यक्तिगत पहलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। व्यापार करने वाले लोग नई योजनाएं बना सकते हैं। बातचीत में ज्यादा सख्त होने से बचें।