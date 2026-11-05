धनतेरस के दिन कन्या राशि में वक्री होंगे शुक्रदेव, मेष समेत 4 राशियों के लिए महालाभ के योग; देखें अपनी राशि का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 6 नवंबर 2026 को शुक्रदेव वक्री भी रहेंगे, जिससे आपके पुराने मामले और फैसले दोबारा विचार के लिए सामने आ सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्रदेव को प्रेम, विवाह, सुंदरता, सुख, कला, धन और भौतिक सुख-सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है।

यह माना जाता है कि उनकी स्थिति प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, वित्तीय प्राथमिकताओं और जीवनशैली के विकल्पों को प्रभावित करती है। 6 नवंबर 2026 को भारतीय समयानुसार लगभग 1:06 बजे शुक्रदेव तुला राशि से कन्या राशि में वक्री गोचर करेंगे। कन्या राशि को शुक्रदेव की नीच राशि माना जाता है।

शुक्रदेव 14 नवंबर को मार्गी होंगे और 22 नवंबर 2026 को वापस तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए, यह एक छोटा लेकिन ज्योतिषीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण गोचर होगा। आइए आपको बताते हैं मेष से कन्या तक 6 राशियों के जीवन में क्या प्रभाव हो सकते हैं।

मेष राशि शुक्रदेव आपकी राशि से छठे भाव में वक्री होंगे। रोजगार, सेहत, ऋण और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपको काम की जगह पर तालमेल बनाए रखना मुश्किल लग सकता है। प्रेम संबंधों में, छोटी-छोटी असहमतियों को बड़े विवादों में बदलने से बचें। फालतू खर्चों को नियंत्रण में रखें। यदि आपके पास रुके हुए भुगतान या कर्ज हैं, तो इस अवधि के दौरान उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश करें।

लाभ: रुके हुए भुगतान और कर्ज को व्यवस्थित करने के अवसर मिलेंगे। ध्यान रखें: सहकर्मियों से मतभेद और फालतू खर्चों में भारी बढ़ोतरी होगी। वृषभ राशि शुक्रदेव आपकी राशि से पांचवें भाव में वक्री होंगे। क्योंकि शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके प्रेम जीवन, शिक्षा और रचनात्मक रुचियों को प्रभावित कर सकता है। रिश्ते से जुड़ी पुरानी बातें फिर से सामने आ सकती हैं। इसके लिए खुलकर बातचीत करने की जरूरत है।

विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। निवेश करते समय सावधान रहें, विशेष रूप से जोखिम भरी गतिविधियों में। किसी भी वित्तीय योजना में बिना जोखिम समझे पैसा निवेश न करें। लाभ: विद्यार्थियों को लगातार कोशिश से अपने प्रदर्शन में सुधार मिलेगा। ध्यान रखें: पुराने रिश्ते के मुद्दों और जोखिम भरे निवेश से नुकसान होगा। मिथुन राशि शुक्रदेव आपकी राशि से चौथे भाव में वक्री होंगे। घर, परिवार, संपत्ति और मां से जुड़े मामले महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपका मन घर की सजावट, वाहनों या व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं पर पैसे खर्च करने का हो सकता है।

अपने बजट को ध्यान में रखें। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेदों को शांति से संभालना चाहिए। यदि संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला सामने आता है, तो फैसला लेने से पहले विवरणों की समीक्षा करें। लाभ: घर की सजावट और संपत्ति से जुड़ी चर्चाओं में प्रगति होगी। ध्यान रखें: सुख-सुविधाओं पर अधिक खर्च से बजट बिगड़ेगा और मतभेद बढ़ेंगे। कर्क राशि शुक्रदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में वक्री होंगे। बातचीत, छोटी यात्राएं, भाई-बहन और व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण विषय बन सकते हैं। यदि आप ठीक से बातचीत नहीं करेंगे तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। किसी अपने के साथ पुराना मतभेद फिर से उभर सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और व्यापारिक समझौतों की शर्तों को स्वीकार करने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ें। लाभ: बातचीत और व्यक्तिगत प्रयासों से नए कार्यों में सफलता मिलेगी। ध्यान रखें: गलतफहमियों और पुराने मतभेदों के कारण रिश्तों में दूरियां आएंगी। सिंह राशि शुक्रदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में वक्री होंगे। यह गोचर धन, बचत, परिवार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवधि आपको अपनी वित्तीय योजनाओं और खर्च करने की आदतों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकती है।