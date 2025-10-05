Shukra Gochar 2025: शरद पूर्णिमा से इन 2 राशियों की बदलेगी तकदीर, खुशियों से भर जाएगा घर-संसार

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को सुखों का कारक कहा जाता है। कुंडली में शुक्र मजबूत होने से जातक को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। देवों के देव महादेव की पूजा करने से कुंडली में शुक्र (Shukra Gochar 2025) मजबूत होता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार 06 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूजा की जाती है। इस शुभ अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखा जाता है। इस शुभ अवसर पर मन के कारक चंद्र देव की भी उपासना की जाती है।

ज्योतिषियों की मानें तो आश्विन पूर्णिमा पर शुक्र देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सुखों के कारक शुक्र देव के नक्षत्र परिवर्तन करने से दो राशि के जातकों के जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। इन दो राशि के जातकों को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

शुक्र गोचर 2025 ज्योतिषियों की मानें तो सोमवार 06 अक्टूबर को सुखों के कारक शुक्र देव उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर रहेंगे। इस नक्षत्र में शुक्र देव 16 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके अगले दिन शुक्र देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शुक्र देव 17 अक्टूबर को हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र देव के नक्षत्र चरण परिवर्तन से दो राशि के जातकों को लाभ होगा।

सिंह राशि शुक्र देव के नक्षत्र परिवर्तन से सिंह राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। आपके तेज और ओज में वृद्धि होगी। मानसिक और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मनोरंजन में आपकी रूचि बढ़ेगी। ज्वेलरी की खरीदारी कर सकते हैं। आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आप वाचाल हो सकते हैं। भौतिक सुखों पर आप धन व्यय कर सकते हैं। हिंसक जानवरों से आपको सावधान रहने की जरूरत है।

यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आप विशेष विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं। किसी विशेष के जरिए समस्या दूर होगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। ज्वेलरी से जुड़े कारोबारियों को विशेष धन लाभ होगा। बड़े भाई या बहन से कोई गिफ्ट मिल सकता है। मां लक्ष्मी की पूजा के समय खीर और सफेद कौड़ी अर्पित करें। इस उपाय को करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी।

कन्या राशि शुक्र देव के नक्षत्र परिवर्तन करने से कन्या राशि वालों के सुख और वैभव में वृद्धि होगी। विलासिता में आपका मन लगेगा। कारोबार में तेजी आएगी। इससे धन लाभ के विशेष योग बनेंगे। आप कर्म क्षेत्र में गतिशील रहेंगे। व्यर्थ में धन खर्च होगा। खासकर, भौतिक सुखों पर आप अतिरिक्त धन खर्च करेंगे। शुभ कामों में आपकी रूचि बढ़ेगी। घर पर मांगलिक कार्य किए जाएंगे। कन्या राशि के जातक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं।