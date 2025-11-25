मोती पहनने से मिल सकते हैं जबरदस्त फायदे, लेकिन ये लोग बनाएं दूरी
रत्न ज्योतिष में यह माना गया है कि ज्योतिषीय सलाह के बाद ही रत्नों को धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको लाभ मिल सकता है। वहीं अगर आप गलत रत्न धारण कर लेते हैं, तो इससे आपके लिए मुसीबतें भी खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में आज हम आपको मोती पहनने के फायदे और इससे जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आपने अपने आस-पास कई लोगों को मोती धारण करते हुए देखा होगा। यह केवल फैशन की वस्तु नहीं है, बल्कि रत्न ज्योतिष में इसका विशेष महत्व माना गया है, जो ज्योतिष शास्त्र का ही एक हिस्सा है। इसमें प्रत्येक रत्न से संबंधित लाभ और नियम के बारे में बताया गया है। ऐसे में अगर आप मोती धारण करने का मन बना रहते हैं, तो उससे पहले कुछ बातों को जरूर जान लें।
मिलते हैं ये फायदे
ज्योतिष शास्त्र में मोती को चंद्रमा से जोड़ा गया है, जो मन के कारक देव हैं। ऐसे में मोती धारण करने से मन को शांति का अनुभव होता है। इसके साथ ही आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ता है। मोती आर्थिक स्थिति सुधारने और करियर में तरक्की पाने में भी सहायक हो सकता है। यह भी माना गया है कि यदि कोई रचनात्मक व्यक्ति मोती धारण करता है, तो इससे उसकी रचनात्मकता और भी बढ़ सकती है।
किन लोगों के लिए है फायदेमंद
मोती पहनना उन लोगों के लिए फायदेमंद माना गया है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या जो मानसिक शांति पाना चाहते हैं। साथ ही जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, उन्हें भी मोती धारण करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया है।
पहनने का सही तरीका
रत्न ज्योतिष शास्त्र में पहनने के सही तरीके का भी जिक्र भी किया गया है। मोती को अंगूठी के तौर पर पहनना ज्यादा शुभ माना गया है। मोती की अंगूठी पहनने से पहले इसे कच्चे दूध या गंगाजल में डुबोकर रखना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर चंद्र मंत्र 'ओम श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्रमसे नमः' का कम-से-कम 108 बार जप करें। अब भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर उनके चरणों में यह अंगूठी अर्पित करें। इसके बाद आप मोती धारण कर सकते हैं।
ध्यान रखें ये बातें
मोती धारण करने से पहले आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, तो ऐसे में मोती धारण करने से बचें, वरना इससे आपको नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही सोमवार या फिर पूर्णिमा के मोती धारण करना शुभ माना गया है।
