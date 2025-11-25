मोती पहनने से मिल सकते हैं जबरदस्त फायदे, लेकिन ये लोग बनाएं दूरी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आपने अपने आस-पास कई लोगों को मोती धारण करते हुए देखा होगा। यह केवल फैशन की वस्तु नहीं है, बल्कि रत्न ज्योतिष में इसका विशेष महत्व माना गया है, जो ज्योतिष शास्त्र का ही एक हिस्सा है। इसमें प्रत्येक रत्न से संबंधित लाभ और नियम के बारे में बताया गया है। ऐसे में अगर आप मोती धारण करने का मन बना रहते हैं, तो उससे पहले कुछ बातों को जरूर जान लें।

मिलते हैं ये फायदे ज्योतिष शास्त्र में मोती को चंद्रमा से जोड़ा गया है, जो मन के कारक देव हैं। ऐसे में मोती धारण करने से मन को शांति का अनुभव होता है। इसके साथ ही आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ता है। मोती आर्थिक स्थिति सुधारने और करियर में तरक्की पाने में भी सहायक हो सकता है। यह भी माना गया है कि यदि कोई रचनात्मक व्यक्ति मोती धारण करता है, तो इससे उसकी रचनात्मकता और भी बढ़ सकती है।

किन लोगों के लिए है फायदेमंद मोती पहनना उन लोगों के लिए फायदेमंद माना गया है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या जो मानसिक शांति पाना चाहते हैं। साथ ही जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, उन्हें भी मोती धारण करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया है।

पहनने का सही तरीका रत्न ज्योतिष शास्त्र में पहनने के सही तरीके का भी जिक्र भी किया गया है। मोती को अंगूठी के तौर पर पहनना ज्यादा शुभ माना गया है। मोती की अंगूठी पहनने से पहले इसे कच्चे दूध या गंगाजल में डुबोकर रखना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर चंद्र मंत्र 'ओम श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्रमसे नमः' का कम-से-कम 108 बार जप करें। अब भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर उनके चरणों में यह अंगूठी अर्पित करें। इसके बाद आप मोती धारण कर सकते हैं।