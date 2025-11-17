इन दो राशियों के लिए शुभ होता है पन्ना, पहनने से मिलते हैं कई लाभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश और ग्रहों के राजकुमार बुध देव की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही हर परेशानी से मुक्ति मिलती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ज्योतिष कुंडली में बुध ग्रह (Mercury gemstone) मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा और पन्ना रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। पन्ना धारण करने से कुंडली में बुध मजबूत होता है। साथ ही बुध देव की कृपा साधक पर बरसती है। पन्ना रत्न दो राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली होता है। आइए, इसके बारे में जानते हैं-

कब पहनना चाहिए पन्ना? ( emerald gemstone benefits ) पन्ना पहनने या धारण करने के लिए बुधवार का दिन उत्तम माना जाता है। इसके लिए अपने निकटतम ज्योतिष या प्रकांड पंडित से सलाह लेकर बुधवार के दिन पन्ना धारण कर सकते हैं। इस दिन स्नान-ध्यान के बाद पूजा के समय गंगाजल से धोकर धारण करें। पन्ना छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। इसे स्वर्ण या चांदी में जड़ित कर धारण कर सकते हैं।

इन राशियों के लिए है लकी ( zodiac signs emerald ) मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध देव हैं और आराध्य भगवान गणेश हैं। कन्या राशि वालों को बुध देव शुभ फल देते हैं। इस राशि में बुध देव उच्च के होते हैं। बुध देव की कृपा से कन्या राशि वालों को हमेशा शुभ फल देते हैं। बुध देव की कृपा से कन्या राशि के जातक सफल कारोबारी बनते हैं।

कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ रंग हरा है। वहीं, मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ रंग हरा है। इन दोनों राशि के जातकों के लिए शुभ रत्न पन्ना है। पन्ना धारण करने से इन दोनों राशि के जातकों को जीवन में विशेष लाभ होता है।