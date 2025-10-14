Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chandra Gochar 2025: सोने की तरह चमकेगी इन 2 राशियों की तकदीर, खुशियों से भर जाएगा जीवन

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    ज्योतिषियों के अनुसार, चंद्र देव के कर्क राशि में गोचर से मेष और मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों के परिवार में खुशियां आएंगी, मन प्रसन्न रहेगा और धन लाभ के योग बनेंगे। वहीं, मकर राशि वालों को कारोबार में सफलता मिलेगी, पार्टनर का साथ मिलेगा और जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। दोनों राशियों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    Chandra Gochar 2025: चंद्र देव को कैसे प्रसन्न करें?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्योतिषियों की मानें तो चंद्र देव के राशि परिवर्तन से भाव और ग्रहों की स्थिति अनुसार जातक को शुभ और अशुभ फल मिलते हैं। वर्तमान समय में चंद्र देव कर्क राशि में विराजमान हैं। इससे दो राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। इन राशियों को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आइए, इन राशियों को होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं-

    मेष राशि

    1

    चंद्र देव के राशि परिवर्तन से मेष राशि के जातकों के परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपके विचार में सहजता आएगी। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई मनचाही विश पूरी होगी। धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी। यात्रा के योग बनेंगे। आप अपने दोस्त या परिवारवालों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। आप लोगों के चहेते बने रहेंगे। आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा मिलेगा। पिता जी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। शुभ काम में आपको सफलता मिलेगी। 

    मकर राशि

    10

    चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से मकर राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा। पार्टनर का साथ मिलेगा। बिजनेस में भी पार्टनर मिल सकता है। इससे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में आपको बड़ों का साथ मिलेगा। आपमें नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। यात्रा के योग बनेंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। आपकी प्रतिभा की चर्चा समाज में होगी। भौतिक विषयों में रूचि बढ़ेगी। इस पर धन भी व्यय कर सकते हैं। धनतेरस के दिन अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार दान करें। कोशशि करने से विशेष काम में सफलता मिलेगी। कोई मनोकामना पूरी होगी। इससे मन प्रसन्न रहेगा।

    यह भी पढ़ें- Chandra Gochar 2025: धनु समेत इन राशियों की चमकेगी तकदीर, पूरी होगी मनचाही मुराद

    यह भी पढ़ें- Chandra Gochar 2025: दीवाली पर चंद्र गोचर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, ये उपाय आएंगे काम


    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।