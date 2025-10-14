Chandra Gochar 2025: सोने की तरह चमकेगी इन 2 राशियों की तकदीर, खुशियों से भर जाएगा जीवन

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मकर राशि चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से मकर राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा। पार्टनर का साथ मिलेगा। बिजनेस में भी पार्टनर मिल सकता है। इससे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में आपको बड़ों का साथ मिलेगा। आपमें नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। यात्रा के योग बनेंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। आपकी प्रतिभा की चर्चा समाज में होगी। भौतिक विषयों में रूचि बढ़ेगी। इस पर धन भी व्यय कर सकते हैं। धनतेरस के दिन अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार दान करें। कोशशि करने से विशेष काम में सफलता मिलेगी। कोई मनोकामना पूरी होगी। इससे मन प्रसन्न रहेगा।