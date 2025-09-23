Shardiya Navratri 2025: 24 सितंबर से इन राशियों की चमकेगी तकदीर, कारोबार में होगा दोगुना लाभ

शारदीय नवरात्र का त्योहार देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। नवरात्र के दौरान चंद्र देव चंद्र देव (Chandra Gochar 2025) कई बार राशि परिवर्तन करेंगे।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 24 सितंबर को शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। यह दिन देवी मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर देवी मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है। देवी मां चंद्रघंटा की भक्ति करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं।

ज्योतिषियों की मानें तो बुधवार 24 सितंबर को चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव की चाल बदलने से कई राशि के जातकों को जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आइए, इन राशियों के बारे में सबकुछ जानते हैं-

चंद्र राशि परिवर्तन ज्योतिषियों की मानें तो चंद्र देव राशि बुधवार 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव 24 सितंबर को देर रात 02 बजकर 55 मिनट पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में चंद्र देव दो दिनों तक रहेंगे। इसके बाद 26 सितंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से कई राशि के जातकों को तनाव से मुक्ति मिलेगी।

कन्या राशि कन्या राशि के जातकों के लिए शारदीय नवरात्र बेहद शुभ रहने वाला है। खासकर, कारोबार से जुड़े लोगों को दोगुना लाभ होगा। कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी। ज्वेलरी से जुड़े कारोबारियों की चांदी ही चांदी होगी। आपका कारोबार में कद बढेगा। आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच सकते हैं। घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है।

धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। पड़ोसियों के साथ रिश्ता मजबूत होगा। कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इससे आपको जीवन में नई दिशा मिलेगी। समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। शारदीय नवरात्र के दौरान लाल रंग की चीजों का दान करें।

धनु राशि चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से धनु राशि के जातकों के परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आप अपने सकारात्मक मकसद में कामयाब होंगे। तनाव से मुक्ति मिलेगी। कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस खबर का आपके भविष्य से कनेक्शन हो सकता है। किसी अपने से मिलना होगा। निवेश करने की सोच सकते हैं। कारोबार में लाभ होगा।