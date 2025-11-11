Language
    Chandra Gochar 2025: इन राशियों के जीवन में होगा नया सवेरा, कर्ज की परेशानी से मिलेगी मुक्ति

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    12 नवंबर को काल भैरव जयंती है। इस दिन काल भैरव देव की विशेष पूजा की जाती है, खासकर तंत्र साधकों के लिए यह महत्वपूर्ण है। ज्योतिषियों के अनुसार, इस जयंती पर चंद्र देव के राशि परिवर्तन से कई राशियों के जातकों के जीवन में नया सवेरा आएगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि वालों को मानसिक शांति और आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि तुला राशि वालों को करियर और कारोबार में सफलता मिलेगी।  

    मन के कारक चंद्र देव को कैसे प्रसन्न करें?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 12 नवंबर को काल भैरव जयंती है। यह पर्व हर साल अगहन माह में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर काल भैरव देव की विशेष पूजा की जाती है। तंत्र विद्या सीखन वाले साधकों के लिए यह दिन बेहद खास होता है। मंदिरों में काल भैरव देव की विशेष पूजा होती है। साथ ही कई प्रकार के अनुष्ठान भी किए जाते हैं।

    ज्योतिषियों की मानें तो काल भैरव जयंती पर चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्त्तन करने से कई राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा होगा। उनकी कृपा से हर कामना पूरी होगी। साथ ही कर्ज की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं-

    कर्क राशि

    काल भैरव जयंती के दिन कर्क राशि के जातकों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी सबल होगी। पुरानी यादों से निकलकर भविष्य निर्माण की योजना पर बल देंगे। घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवारजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। कर्म के अनुसार फल मिलेगा। वर्तमान समय में गुरु लग्न भाव में विराजमान हैं। अतः आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। हालांकि, व्यय पर ध्यान देना होगा। सफेद चीजों का दान करना उत्तम रहेगा।


    तुला राशि

    तुला राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। शनिदेव की कृपा से आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम है। निवेश से भी लाभ मिलेगा। बड़े भाई या बहन से मदद मिलेगी। ये मदद लाइफ या जॉब को लेकर हो सकती है। शुभ कामों में चंद्र देव की कृपा से सफलता मिलेगी। पार्टनर से रिश्ता मधुर होगा। देवों के देव महादेव की भक्ति भाव से पूजा करें। साथ ही रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें।

