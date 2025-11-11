Chandra Gochar 2025: इन राशियों के जीवन में होगा नया सवेरा, कर्ज की परेशानी से मिलेगी मुक्ति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 12 नवंबर को काल भैरव जयंती है। यह पर्व हर साल अगहन माह में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर काल भैरव देव की विशेष पूजा की जाती है। तंत्र विद्या सीखन वाले साधकों के लिए यह दिन बेहद खास होता है। मंदिरों में काल भैरव देव की विशेष पूजा होती है। साथ ही कई प्रकार के अनुष्ठान भी किए जाते हैं।

ज्योतिषियों की मानें तो काल भैरव जयंती पर चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्त्तन करने से कई राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा होगा। उनकी कृपा से हर कामना पूरी होगी। साथ ही कर्ज की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं-

कर्क राशि काल भैरव जयंती के दिन कर्क राशि के जातकों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी सबल होगी। पुरानी यादों से निकलकर भविष्य निर्माण की योजना पर बल देंगे। घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवारजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। कर्म के अनुसार फल मिलेगा। वर्तमान समय में गुरु लग्न भाव में विराजमान हैं। अतः आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। हालांकि, व्यय पर ध्यान देना होगा। सफेद चीजों का दान करना उत्तम रहेगा।