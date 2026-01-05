Chandra Gochar 2026: इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, पुराने कर्जों और पैसों की टेंशन से मिलेगी मुक्ति
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार 06 जनवरी को माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस शुभ अवसर पर सकट चौथ और लंबोदर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। यह पर्व सकट माता और भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। अतः माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और सकट माता की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है।
माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कई राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। इस शुभ अवसर पर मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन (Moon Transit in Leo 2026 Effects) करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को लाभ होगा। इन राशियों पर भगवान गणेश और चंद्र देव की कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से पैसों की तंगी (Chandra Gochar 2026 Debt Recovery) दूर होगी। आइए, इन दो राशि के बारे में जानते हैं-
कर्क राशि
मन के कारक चंद्र देव के राशि परिवर्तन से (Zodiac Signs Financial Relief 2026) कर्क राशि के जातकों के जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस राशि के स्वामी स्वयं चंद्र देव हैं। वहीं, राशि परिवर्तन के दौरान चंद्र देव आपके धन भाव में रहेंगे। इससे आपके धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। निवेश करने का लाभ मिल सकता है। मनचाही मुराद पूरी होगी। इससे मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा के भी योग हैं। पार्टनर से प्यार और सहयोग मिलेगा। कारोबार में इजाफा देखने को मिल सकता है। अटके हुए काम पूरे होंगे।
तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए आगामी समय उत्तम रहने वाला है। सकट चौथ के दिन चंद्र देव के राशि परिवर्तन से तुला राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिल सकता है। शुभ कामों में सफलता मिलेगी। करियर संबंधी परेशानी दूर हो सकती है। कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। वहीं, फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। चंद्र देव की कृपा से जीवन में सुखों का आगमन होगा। कारोबार में उछाल देखने को मिलेगा। बड़े भाई एवं बहन का प्यार प्राप्त होगा। मित्रों के साथ पिकनिक या सैर-सपाटे पर जा सकते हैं।
